КГБ Беларуси пресек противоправную деятельность должностных лиц

29 Января 2017 21:19

КГБ Беларуси вскрыл и пресек противоправную деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий ЖКХ и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для госнужд по завышенной стоимости. По результатам оперативной разработки, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину. Среди них и руководитель компании "СарматТэрмо-Инжиниринг" Александр Кнырович.