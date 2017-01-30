Главный эфир
29 Января 2017 21:19
КГБ Беларуси пресек противоправную деятельность должностных лиц
КГБ Беларуси вскрыл и пресек противоправную деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий ЖКХ и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для госнужд по завышенной стоимости. По результатам оперативной разработки, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину. Среди них и руководитель компании "СарматТэрмо-Инжиниринг" Александр Кнырович.
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