Главная>>Агентство теленовостей>>Главный эфир>>КГБ Беларуси пресек противоправную деятельность должностных лиц
Главный эфир
RSS
КГБ Беларуси пресек противоправную деятельность должностных лиц
Скачать Поделиться

29 Января 2017 21:19

КГБ Беларуси пресек противоправную деятельность должностных лиц

КГБ Беларуси вскрыл и пресек противоправную деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий ЖКХ и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для госнужд по завышенной стоимости. По результатам оперативной разработки, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину. Среди них и руководитель компании "СарматТэрмо-Инжиниринг" Александр Кнырович. 

  

Другие новости

История гетто в Мирском замке Гісторыя гета ў Мірскім замку 29.01.2017 21:39 / Главный эфир История гетто в Мирском замке
Трамп. Аудит американской политики Трамп. Аўдыт амерыканскай палітыкі 29.01.2017 21:12 / Главный эфир Трамп. Аудит американской политики
Интервью с Драгомиром Каричем Інтэрв'ю з Драгамірам Карычам 29.01.2017 21:04 / Главный эфир Интервью с Драгомиром Каричем
NaviBand в студии "Главного эфира" NaviBand у студыі "Галоўнага эфіру" Main Air features NAVIBAND 22.01.2017 21:42 / Главный эфир NaviBand в студии "Главного эфира"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =