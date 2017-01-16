Каждый год в январские дни в нашей стране вручают премии за Духовное возрождение

15 Января 2017 21:19

О доброй традиции, которой в Беларуси уже два десятилетия. Каждый год в эти январские дни в нашей стране вручают премии "За духовное возрождение". Ее лауреатами уже стали сотни талантливых и преданных своему делу белорусов. Культура, спорт, наука, искусство, образование, история. Результат труда этих людей не только национальное наследие, но и та самая духовная дипломатия, которой порой так не хватает в современном мире.

И на этот раз награды получили люди, которые вносят неоценимый личный вклад в развитие страны и общества. По итогам прошлого года присвоено 5 премий "За духовное возрождение".

Среди тех, кто их удостоен, настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря игумен Евсевий. Он помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Лауреатам премии стал и коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Их ежедневная трудная работа дает сотням ребят не только надежду и веру в собственные силы, но и видимый результат: специалисты центра особенным детям помогают стать обычными.

Премия и коллективу педагогического университета. Благодаря этому вузу подготовлены не только тысячи учителей, но и создано масштабное волонтерское движение. Каждый год студенты проводят более 800 акций, концертов и праздничных программ для воспитанников детских домов, школ-интернатов. А вот за проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, награда досталась Федерации профсоюзов. Одним из самых масштабных проектов стала реконструкция Кургана Славы.

Отмечен премией и завкафедрой архитектуры БНТУ Сергей Сергачев за единственную в своем роде книгу "Народное зодчество Беларуси". В строительстве автор разглядел не просто искусство, а вклад в культуру. По сути, на полутысяче страниц он попытался не только описать, но и проанализировать национальные особенности белорусской архитектуры.

Впрочем, в современном мире особенно важно быть благодарными тем, кто своим трудом показывает пример и оставляет духовное наследие. Обращаясь к лауреатам и творческой интеллигенции, присутствующей во Дворце Республики, Александр Лукашенко скажет: главная задача - сберечь страну и передать ее будущим поколениям свободной и независимой.

По итогам 2016 года присуждены и 10 спецпремий Президента деятелям культуры и искусства. В числе обладателей и коллектив телеканала "Беларусь 24" за создание серии роликов "Мы зрабілі гэта разам". Отметили и достижения в спортивной сфере. Президент вручил три спецпремии "Белорусский спортивный Олимп". Их получил редактор "Спортивной панорамы" Руслан Васильев, победительница молодежного чемпионата мира по легкой атлетике Эльвира Герман и тренер по баскетболу из Гродно Александр Шимковяк.