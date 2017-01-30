Картину Шишкина нашли бойцы наркоконтроля во время спецоперации

29 Января 2017 21:39

Искали шишки, а нашли Шишкина - шутят журналисты про задержание, которое претендует на звание самого громкого в этом году. Даже, несмотря на то, что год еще только начался. Сенсацию преподнесло МВД - в их руках оказалось полотно известного русского живописца Ивана Шишкина. А началось все с антинаркотической операции - во время задержания вместе с гашишем, экстэзи и кокаином - и нашли произведение искусства.

Специально для "Главного эфира" обозреватель программы "Зона Х" Александр Смирнов вместе с экспертами попытался понять, как противостоять большому наркобизнесу, в котором пропадают не только шедевры, но и судьбы целых поколений.

Задержание в исполнении бойцов "Алмаза" длится считанные секунды. Это своеобразный пит-стоп для преступников. Со стороны - все легко и быстро. Но так происходит лишь потому, что эффектной финальной точке предшествовала кропотливая и детально отработанная операция.

Самое важное - задержать с поличным. Огромный бюджет наркобизнеса позволяет содержать собственную службу безопасности и информаторов. Доказательство преступной деятельности могут уничтожить как продавцы, так и изготовители зелья за секунды. А суровость и неотвратимость наказания делает из курьеров потенциально опасных преступников.

Преступная цепочка может быть настолько длинной, что ее концы легко теряются на бескрайних просторах географии и Всемирной паутины. Буквально накануне СК завершил расследование дела витебской организованной преступной группы. Травили ушлые ребята родную область, но еще Гомельскую, Могилевскую и Минскую. Запад Беларуси в интересы криминального квартета не вошел после проведенного ими же мониторинга – Брестский и Гродненский регион им показались экономически неперспективными.

Антон Щемелев, следователь СУ УСК Беларуси по Витебской области: "Как между собой, так и с наркопотребителями участники преступной группы общались с помощью программ в реальном времени через Интернет. В том числе с шифрованием входящего и исходящего трафика".

20-25 возраст участников преступной группы. У каждого семья, у главного фигуранта, помимо этого, и работа на госпредприятии. Для отвода глаз, считают правоохранители. Именно он, по материалам дела, периодически ездил в Россию за товаром. С одной партии психотропов они могли сорвать куш в 600 тысяч долларов. Заработанные на отраве деньги уводили на счета зарубежных банков, поэтому окончательно выяснить всю сумму преступного дохода следствию пока не удалось.

Действие современной химии Светлана почувствовала на своей шкуре, точнее, на всем организме. Начала 15 лет назад с героина, потом дошла и до спайсов. После того, как 4 раза за одну неделю попала в реанимацию, окончательно решила остановиться. Теперь ей остается жалеть о прошлом, верить в будущее и считать каждый день трезвой жизни. Похожая история почти у каждого наркомана.

Врачи говорят - вылечить можно каждого пациента, главное - это его волевое решение завязать с наркотиками. Но это одновременно и ключ к решению проблемы и камень преткновения: даже самые страшные последствия останавливают не всех.

Владимир Иванов, заведующий 21-ым реабилитационным наркологическим отделением "РНПЦ научно-практический центр психического здоровья": "Проблема спайсов нерешена и, я думаю, не будет решена никогда. Потому что всегда в любом обществе не от большого ума найдутся люди, которые захотят что-то употреблять: алкоголь, табак, наркотики, лекарства. Просто человек так устроен".

Если, и свалились, как снег на голову. А с ними и миллионы долларов. Правда, точная оценка картины Ивана Шишкина, которая оказалась в руках правоохранителей, еще не проведена. Полотно изъяли вместе с крупной партией наркотиков во время спецоперации. Сейчас с произведением искусства работают эксперты Национального художественного музея Беларуси. Почерк великого художника им хорошо знаком.

Что ж, картина очевидна - наркомафия настолько развита по всему миру, что свои сбережения предпочитает хранить в антиквариате. Вероятно, полотно вернут законному владельцу - а похищено оно было в 2013-м году из Вязниковского музея Владимирской области. Пока же у правоохранителей очень много вопросов без ответов.

Трансграничный характер - тот фактор, который и позволяет функционировать наркомафии. В Беларуси почти 2 года действует Антинаркотической декрет. Уже в феврале на президиуме совмина рассмотрят и результаты, и перспективы этой работы. В том числе и законодательные изменения.

Василий Лосич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: "Прорабатывается возможность ужесточения законодательства за пересечение госграницы с перемещением наркотиков. Пока идет процесс согласования с госорганами".

Эффективное законодательство - ключевой фактор безопасности государства. Вот некоторые итоги войны с наркоторговлей в цифрах: На треть снизилось количество передозировок, среди несовершеннолетних этот показатель упал втрое, и самое главное - ни одного летального случая среди детей и подростков. Общий показатель - минус 12 процентов наркотрафика за прошедший год.

И еще один важный момент - список запрещенных препаратов пополнился почти на полсотни позиций. И это притом, что в прошлом году в Беларуси вообще не было выявлено в продаже ни одного нового психоактивного вещества. Информация размещена на официальном сайте Госкомитета судебных экспертиз. Там же опубликован англоязычный вариант. Это будет полезно для туристов и гостей Беларуси. А вкупе с этим в общем доступе и перечень химических формул.

В Новинках врачи говорят, что волну спайсов удалось сбить. Сейчас палаты не забиты подростками. Тем не менее, известно, что спайс остается одним из самых популярных психотропов.