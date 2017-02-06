В студии политолог Алексей Беляев

5 Февраля 2017 21:28

Сейчас развернемся в другую сторону - на Запад, отношения Беларуси с ним тоже не обошли на встрече. В последние года позиция Евросоюза да и США по отношению к нам стала гораздо мягче, гибче что ли. Там, похоже, начинают понимать, что наша страна находится не в той геополитической ситуации, когда мы можем в угоду кому-то все делить на белое и черное. Находясь между западной и восточной цивилизациями, мы все годы независимости пытались уйти от выбора - или с теми, или с другими, что просто смертельно для нас. На сегодняшний день мы единственная страна пояса Север-Юг, от Скандинавии до Украины, которая все еще сражается за право называть друзьями и Восток, и Запад. У остальных право выбора отобрано - или Россия, или Запад, все давно определились, правда, некоторые через стрельбу на улицах.

В экспертном сообществе многие считают, что именно желание так строить свою внешнюю политику привело нас под санкции, что уйди мы от России, куда демократичнее в одно мгновение стали в глазах тех, кто находится по другую сторону баррикад. Как это бывало со многими странами. Так как будем строить отношения с Западом? Об этом у Президента поинтересовался политолог Алексей Беляев. Он сегодня у нас в студии (видео).