Изменения в законе о борьбе с терроризмом. Обсуждаем в студии

23 Апреля 2017 21:21

Мы продолжаем анализировать ежегодное Послание Президента народу и парламенту. Традиционно Глава государства увязывает проблемы безопасности и экономики. И в блоке безопасности добавляется проблем. Если в 2015-м говорили про Украину, то уже в 2017-м это США, Сирия, Корея, теракты в Европе, Брексит, Донбасс, натовские войска у наших границ. Глобальные проблемы увеличиваются, как снежный ком.

И в Беларуси вынуждены реагировать. На неделе депутаты поддержали изменения в действующие законы по борьбе с терроризмом, которым уже 15 лет. Основная цель – это новые современные подходы по предупреждению терактов и ликвидации деятельности боевиков с учетом международной практики и ситуации, которая складывается сегодня во всем мире. Комитет госбезопасности становится национальным контактным центром, взаимодействует с комитетом Совета Безопасности ООН, в том числе по запрету на въезд в страну международных преступников. Поправки претерпели и статьи по финансированию террористов, а также определены критически важные объекты в стране. Под особым вниманием их в Беларуси более 850-ти.

И еще одно важнейшее событие в системе национальной безопасности. На этой неделе экзамен сдавали специалисты правительственной связи. Многое в этот раз было впервые или, как модно сейчас говорить, эксклюзивно. Комплексная проверка, курировал которую Совбез во главе со Станиславом Засем, позволила протестировать взаимодействие в этой специфической сфере сразу нескольких силовых ведомств. Основные задачи выполнял 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ – он обеспечивает высшее руководство страны связью в военное время. В тесном контакте с подразделениями этой воинской части работали специалисты Министерства обороны, МВД и МЧС.

Маневры дали площадку для научного эксперимента – было на практике апробировано новейшее оборудование отечественной разработки: это и аппаратные связи, и шифровальное оборудование. По замыслу проверки было необходимо обеспечить три запасных пункта управления связью, которые находились в трех различных областях страны - в общей сложности их разделяли сотни километров. 14-й полк связи был приведен в полную боевую готовность. Практическая часть активной фазы учений для военнослужащих этого подразделения растянулась на три дня, было задействовано 70% его сил и средств.

Помимо проверки боеготовности отдельного полка правительственной связи, было запланировано выработать перспективы развития этой воинской части. Наработанные ранее предложения по оптимизации структуры, численности и задач были доложены Главе государства - а сейчас их проверили на практике. Ждем оценки Совбеза.