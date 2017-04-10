Итоги переговоров лидеров Беларуси и России

9 Апреля 2017 21:05

На какие уступки пошли стороны во имя безопасности и развития, как шли переговоры и насколько выгодны сторонам итоговые соглашения? Спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.

Это и правда были непростые переговоры. И Беларуси, и России пришлось подвинуться в своих стартовых позициях и по углеводородам, и в финансах, и в скорости интеграции.



Мы уступаем, признавая на текущий год приоритет контракта с Газпромом над соглашениями Союзного государства и Евразийского союза и самой логикой мировых цен на углеводороды. За этот год платим за газ по 130 с небольшим долларов. Но в следующие три года цена на газ будет снижаться. Пока не выйдем на единые условия работы для экономик. Это принципиально. Без этого справедливый союз невозможен.

Далее уступка России. Осознавая, что цена на газ высока, нам компенсируют потери по трем направлениям. Первое - восстанавливают полную загрузку белорусских НПЗ нефтью и гарантируют нам возможность ее реэкспорта. При этом пошлины от нефтепродуктов остаются в белорусской казне. И мы больше не обязаны продавать свое топливо в Россию по заниженным, неевропейским ценам. На одном этом теряли около 150 миллионов долларов. Итого компенсация наших потерь за газ суммарно около 650 миллионов долларов или чуть больше с учетом роста эффективности и глубины переработки сырья на наших модернизированных заводах. Третье - долг за газ, который мы признали, будет рефинансирован. Проще говоря, отложен до получения нами прибыли с переработки нефти. Финансы - вотчина первого вице-премьера Василия Матюшевского, он был на переговорах в расширенном составе. Ему слово (видео).

Благодаря рефинансированию наш финансовый сектор получит необходимую передышку. Вот три ключевые для нас решения. Главное в них - они не сиюминутные и рассчитаны на 6 лет вперед. Если союзники сдержат слово, это страховка от новых конфликтов до 2024 года.

За расчеты отвечают два правительства — наше и российское. Подробную калькуляцию уже сделал наш вице-премьер, кстати, один из лучших переговорщиков Владимир Ильич Семашко.

Взять продовольствие. С августа прошлого года зачастую по абсолютно надуманным причинам в стоп-лист Россельхознадзора попало более ста белорусских предприятий. Ущерб по каждому исчисляется миллионами долларов, а по крупным (таким, как Рогачевский МКК, Слуцкий сыродельный или вся мясопереработка Минской области) десятками миллионов долларов.

Беларусь доказала, что большинство претензий надуманы либо намеренно фальсифицированы подчиненными господина Данкверта. Беларусь непричастна к контрабанде санкционки. Наших перевозчиков используют втемную. А организаторами, кураторами и выгодополучателями коррупционных схем являются российские же бизнес, чиновники, силовики и инспекторы. Могу привести конкретные примеры, с которыми я разбирался лично.

Рогачев закрыли из-за технической накладки. На границе показали новую легальную декларацию, а должны были прежнюю - еще действующую. Гомельской "Милкавите" выставили претензию за фальсификат. Сырным продуктом под видом гомельского сыра травили детей в Крыму. Наше молоко перегружали прямо на дороге в антисанитарных условиях и занесли туда грязь, которую и нашли потом в пробах. Неужели многоопытный господин Данкверт не знает, как работает его ведомство? Если нет, белорусы помогут разобраться — можно отправить материалы и главе Россельхознадзора, а заодно в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Пусть разбираются.



Главы государств пока договорились направить на предприятия повторные неангажированные инспекции фитосанитаров. Зная качество и безопасность нашего продовольствия и модернизацию заводов, где все с иголочки, это означает открытие российского рынка и дополнительные средства предприятиям и в бюджет. Согласованную позицию озвучил наш министр сельского хозяйства.

Что касается финансов, договорились, что будут разблокированы очередные транши Евразийских ресурсных фондов. Это недорогие деньги. Беларусь надежный заемщик. Их не проест, а инвестирует в развитие. Желательно в высокие союзные технологии. И здесь есть соглашение. Россия заинтересована в совместном освоении космоса и космических технологиях. Договорились, что на базе белорусских заводов будет изготовлен космический аппарат высокого разрешения. Всего полметра. Это уже не фантастика и не склоки за ресурсы. Это высокие во всех смыслах технологии будущего.



Ну и еще. Поскольку тема безопасности была главной в ходе переговоров (причем провидчески президенты сделали ее главной до теракта и американских ударов по Сирии), есть подвижки и по защите общего союзного пространства и людей. Масштабные учения "Запад-2017" пройдут, как бы не волновались наши западные партнеры. Пройдут прозрачно и на высоком уровне. Плюс Беларусь рассчитывает на поддержку России в модернизации своих Вооруженных сил. Это ведь не просто белорусская армия, это авангард, первая линия защиты Союзного государства. Здесь скупой платит дважды, если не трижды. Суммы на модернизацию, в частности, авиации звучат немалые. Кремль пока взял паузу, но, полагаю, вопрос также решится в пользу безопасности. Официальный Минск готов и обеспечивает ее на своей территории уже сейчас.