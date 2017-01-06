Испытание погодой

8 Января 2017 21:25

Остальная часть планеты в это время больше говорила о погоде. Вернее - о ее сюрпризах. Жители Китая всю неделю буквально изнывали от густого смога. Причем в стране, которая на протяжении многих лет страдает от такого загрязнения воздуха, впервые в истории был объявлен красный уровень опасности. Масштаб бедствия помогут осознать эти кадры с камер видеонаблюдения.

Зрелище, действительно, тревожное. Буквально за 20 минут густая пелена дыма буквально укутывает Пекин. Концентрация вредных веществ в воздухе китайской столицы превышает норму в 24 раза. Однако никакая статистика не способна проиллюстрировать его вред так ярко, как это сделал один из горожан - в течение ста дней при помощи промышленного пылесоса он собирал частицы в наиболее посещаемых местах столицы. По окончании эксперимента был получен внушительный объем пыли, который был спрессован в прочный кирпич.

К сожалению, вот она, обратная сторона технического прогресса.

А вот у жителей Европы на этой неделе как никогда воздух был свежий и морозный. Циклон "Аксель", а вместе с ним крепкий минус, метели и снегопады пришлись не только на Беларусь, но и на многие другие страны. Такая погода в Польше, Чехии, Словакии, Румынии парализовала транспортное сообщение, резко возросло количество ДТП. На север континента, в Германию и Скандинавию, "Аксель" и вовсе принес наводнения и штормы. Снежные бури обрушились даже на Турцию. В некоторых районах высота снежного покрова достигает одного метра, в Стамбуле выпало 40 сантиметров осадков.

И вот грустная статистика сегодняшнего дня. За последние двое суток в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек, среди них немало мигрантов и бездомных. Только в Польше умерли 10 человек, на юго-востоке и в центральной части Италии погибли еще семь, по меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии. Суровые погодные условия - действительно непростое время для многочисленных мигрантов с Ближнего Востока. Многие беженцы гибнут в результате удара стихии, отказываясь селиться во временных центрах. Мигранты опасаются, что власти депортируют их в одну из соседних стран. Самая серьезная ситуация - на греческих островах Самос и Лесбос, где почти тысяча беженцев, в том числе маленькие дети, проживают в неотапливаемых помещениях.