Главная>>Агентство теленовостей>>Главный эфир>>Интервью с послом Беларуси в Китае Кириллом Рудым
Главный эфир
RSS
Интервью с послом Беларуси в Китае Кириллом Рудым
Скачать Поделиться

7 Мая 2017 21:05

Интервью с послом Беларуси в Китае Кириллом Рудым

Давайте еще добавим к содержательной части разговоров о том, что сегодня связывает две страны. На неделе в Минске по делам был посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Вот уж точно один из наиболее интересных экспертов по данной теме. Его знакомство с Поднебесной произошло задолго до нынешней должности. Потом он, будучи помощником Президента по экономическим вопросам, темой одного из главных партнеров занимался еще более плотно. Ну, и вот наконец посольский взгляд. Наша коллега Виктория Сенкевич встретилась с дипломатом-экономистом, чтобы поговорить не только о прошлом и настоящем белорусско-китайских отношений.

  

Другие новости

Что такое СМИ в XXI веке? Што такое СМІ ў XXI стагоддзі? 07.05.2017 21:33 / Главный эфир Что такое СМИ в XXI веке?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =