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Интервью с генеральным директором МТЗ
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15 Января 2017 21:05

Интервью с генеральным директором МТЗ

Результативных переговоров в африканских странах ждут и от машиностроителей. В большой делегации вместе с Президентом в Египет направляются и руководители МТЗ, МАЗа, "Амкодора". Несмотря на падение цен на сельхозпродукцию на мировых рынках, спрос на технику, тем не менее, остается стабильно высоким.

Как заверил нас гендиректор МТЗ Федор Домотенко, объемы рынка тракторов значительно не изменятся, а значит задачи  -  как минимум удержать текущие позиции Минского тракторного. Как сохранить рынки, какие направления станут для завода приоритетными в 2017,  нужен ли МТЗ союзник в борьбе за конкурентные преимущества? Федор Домотенко - генеральный директор МТЗ - интервью "Главному эфиру" (видео).

 

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