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Интервью с экс главой Международной организации по миграции Брансоном МакКинли
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22 Января 2017 21:09

Интервью с экс главой Международной организации по миграции Брансоном МакКинли

Мы встретились с тем самым экс главой Международной организации по миграции, через которого 13 лет назад Александр Лукашенко убеждал мир и Европу действовать сообща. Гражданин США Брансон МакКинли сегодня сам мигрант: живет в Швейцарии и возглавляет Ассоциацию мобильности. Высококлассный консультант и принципиальный эксперт. Вот его позиция и оценка белорусской миграционной политики за десятилетие. 

  

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