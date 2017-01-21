Главный эфир
22 Января 2017 21:09
Интервью с экс главой Международной организации по миграции Брансоном МакКинли
Мы встретились с тем самым экс главой Международной организации по миграции, через которого 13 лет назад Александр Лукашенко убеждал мир и Европу действовать сообща. Гражданин США Брансон МакКинли сегодня сам мигрант: живет в Швейцарии и возглавляет Ассоциацию мобильности. Высококлассный консультант и принципиальный эксперт. Вот его позиция и оценка белорусской миграционной политики за десятилетие.
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