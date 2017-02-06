Интервью с доцентом МГИМО (РФ), политологом Кириллом Коктышем

5 Февраля 2017 21:24

Сразу после Большого разговора самые значимые темы журналисты обсудили с экспертами. Политолог Кирилл Коктыш во время диалога высказал мнение, что Беларусь может стать индустриальным мотором Евразийского экономического союза. Об этом и еще о нескольких острых углах в белорусско-российских отношениях с политологом побеседовала Ксения Рабчинская (видео).