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Интервью с доцентом МГИМО (РФ), политологом Кириллом Коктышем
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5 Февраля 2017 21:24

Интервью с доцентом МГИМО (РФ), политологом Кириллом Коктышем

Сразу после Большого разговора самые значимые темы журналисты обсудили с экспертами. Политолог Кирилл Коктыш во время диалога высказал мнение, что Беларусь может стать индустриальным мотором Евразийского экономического союза. Об этом и еще о нескольких острых углах в белорусско-российских отношениях с политологом побеседовала Ксения Рабчинская (видео). 

  

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