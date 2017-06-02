Главная>>Главный эфир>>Интервью с директором московского регионального центра ВАО АЭС Василием Аксеновым
Главный эфир
RSS
Интервью с директором московского регионального центра ВАО АЭС Василием Аксеновым
Скачать Поделиться

4 Июня 2017 21:25

Интервью с директором московского регионального центра ВАО АЭС Василием Аксеновым

В Минске на неделе прошла большая международная конференция Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции - или сокращенно ВАО АЭС. Три дня более сотни экспертов из 10 стран обсуждали будущее мирного атома и, конечно, безопасность АЭС - в первую очередь. Здесь же стало известно, что уже завершены стресс-тесты на Белорусской АЭС и наша страна готовит национальный отчет по итогам, который будет направлен в энергетическую комиссию ЕС.

Отметим, по регламенту, обязательств у Беларуси перед ЕС нет, предоставление отчета - это собственная инициатива нашей страны, чтобы еще раз подчеркнуть открытость атомного проекта и готовность к диалогу. Об этой самой открытости, а еще о кадрах и претензиях соседней Литвы, мы поговорили с директором московского регионального центра ВАО АЭС Василием Аксеновым.

  

Другие новости

Олег Новицкий: Возвращение земляка Алег Навіцкі: Вяртанне земляка 04.06.2017 21:34 / Главный эфир Олег Новицкий: Возвращение земляка
Что такое сovfefe? Што такое сovfefe? 04.06.2017 21:29 / Главный эфир Что такое сovfefe?
Украина. Три года реформ Украіна. Тры гады рэформ 28.05.2017 21:21 / Главный эфир Украина. Три года реформ

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =