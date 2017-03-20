Интервью с депутатом Игорем Марзалюком

19 Марта 2017 21:22

Ваш коллега - депутат Игорь Марзалюк - во время этих акций также вышел в народ. В Могилеве его общение с жителями тоже пытались сорвать. Впрочем, как это было, узнаем из первых уст. Мы пообщались с депутатом накануне. Давайте послушаем (видео).