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Интервью с депутатом Игорем Марзалюком
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19 Марта 2017 21:22

Интервью с депутатом Игорем Марзалюком

Ваш коллега - депутат Игорь Марзалюк - во время этих акций также вышел в народ. В Могилеве его общение с жителями тоже пытались сорвать. Впрочем, как это было, узнаем из первых уст. Мы пообщались с депутатом накануне. Давайте послушаем (видео). 

  

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