Инаугурация Дональда Трампа не обошлась без курьезов

22 Января 2017 21:38

Что ж, шоу - а инаугурация президента в США - это в первую очередь именно шоу - удалось. А мероприятия такого плана никогда не обходятся без светских новостей и курьезов.

Так, многие СМИ обратили внимание на шикарное платье супруги Дональда Трампа Мелании. Его пошил известный модельер Ральф Лорен. И здесь можно говорить о белорусском следе в американских выборах. Родители Лорена – уроженцы Гродненщины, эмигрировавшие в Соединенные Штаты в начале прошлого века. Не обошли внимание мировые медиа и поведение четы Клинтон во время торжественной церемонии. Самый неверный хозяин Белого дома украдкой поглядывал на дочь Трампа Иванку. Причем поглядывал настолько часто, что даже не заметил не предвещающий ничего хорошего взгляд своей супруги. Также в объективы камер попала борьба Джорджа Буша-младшего с дождевиком: на какое-то время экс-президент США стал новым героем соцсетей.

И, конечно же, мы не могли пройти мимо свидетельства горечи, которую испытывали во время вступления в должность Дональда Трампа сторонники Барака Обамы. У стен Капитолия разыгралась настоящая драма, которая сопровождалась криками, полными отчаяния. Достойно проигрывать, как известно, тоже искусство. Впрочем, это точно не этот случай.