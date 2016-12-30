1 Января 2017 21:37

Вашингтон, Франклин, Линкольн, Грант, Джексон - это американские президенты. Но одновременно дрим-тим современного спорта. И речь не столько о расходах на здоровый образ жизни. Речь о том, что спорт окутала коррупция. Громкие скандалы сотрясали мировой спорт в 2016-м и докатились до нас.

Впервые в белорусском футболе зафиксированы манипуляции с результатами матчей, при помощи которых отдельные личности получали выгоду в букмекерских конторах. А еще мы вдруг узнали о взятках главного судьи. Этими делами заинтересовалась милиция, уже идут разбирательства в суде.

В студии спортивный обозреватель Николай Стуло.

Даже если рассуждать об этих уголовных делах, то я бы сказал, что в 2016-м в нашем футболе началось очищение, и не сгущал бы краски. Ведь наивно думать, что эти противоправные действия происходили только в течение последних 12 месяцев. Хорошо, что это вскрылось сейчас, что все получило такой резонанс.

Напомню, милиция и федерация футбола разоблачили группу футболистов и тренеров, которые за вознаграждение обеспечивали нужный результат матчей. На эти поединки делались крупные ставки в букмекерских конторах. Договорные матчи играли представители "Ислочи", "Луча" и "Ошмян". Они сейчас находятся в ожидании суда.

Также ждет приговора и начальник всех футбольных арбитров Андрей Жуков. Ему вменяют получение взяток и превышение служебных полномочий.

Но, конечно же, главное спортивное событие года - Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Беларусь там завоевала золото в прыжках на батуте - виде спорта, в котором ранее о медалях лишь мечтала. В 20 лет олимпийским чемпионом стал Владислав Гончаров.

Серебро Ивана Тихона ценится не меньше. В 38 лет он вернулся в спорт после долгих лет отлучения от любимого дела.

Вообще Олимпиада с точки зрения результата получилась для белорусов отнюдь не выдающейся. Девять медалей позволили занять 30-е итоговое место на самых престижных соревнованиях в мире. Заметим, только 87-ми странам удалось завоевать медали, 120 вообще уехали из Рио несолоно хлебавши, а поступок Андрея Фомочкина с российским триколором в Рио стал одним из самых ярких в Рио-де-Жанейро. Белорус Андрей Фомочкин выразил позицию всей нашей команды, нашего государства на решение Международного паралимпийского комитета отстранить от участия российских атлетов в полном составе. Причина - якобы массовое употребление допинга, которое, впрочем, до сих пор конкретными фактами не подкреплено.

Выступление белорусских паралимпийцев в Рио было блестящим - 10 медалей, 7 из которых принес пловец Игорь Бокий. Наша страна на 19-м месте в общем зачете. А вообще налет скандальности в этом году на соревнованиях чувствовался как никогда. Спорт стал чересчур подозрительным благодаря различным допинговым войнам. Доклад Ричарда Макларена больно ударил по российским атлетам, хакеры группировки "Фэнзи Берз" разоблачали преимущественно атлетов западных стран и Америки. Антидопинговое агентство решило достать скелеты из шкафа - перепроверяли допинг-пробы восьмилетней давности и забирали медали. Когда лишали наград при предъявлении неопровержимых доказательств – это одно, но когда под видом борьбы с допингом устраняются конкуренты – это совсем иное. Белорусские гребцы не поехали на Олимпийские игры по надуманным причинам и теперь ищут справедливости в Арбитражном суде Лозанны.

Беларусь достойно провела олимпийскую квалификацию по хоккею. Но общее впечатление оказалось смазанным из-за поражения белорусов. Путевку на игры в самом популярном зимнем виде мы отдали словенцам.

Зато в Южной Корее наверняка будет Антон Кушнир. После сочинского триумфа наш фристайлист почти три года мучился с травмой колена, а недавно на первом же старте смог обыграть главных фаворитов лыжной акробатики - китайцев. Причем все это произошло именно в Поднебесной.





И, наконец, Европейские игры. В ушедшем году приняли решение этот форум провести в Минске в 2019 году. Программа соревнований еще определяется, но можно не сомневаться – грядет самый масштабный национальный спортивный проект в истории суверенной Беларуси.



