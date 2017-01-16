Глава государства вручил госнаграды. Поздравляем коллег!

15 Января 2017 21:21

По уже сложившейся традиции Глава государства вручил госнаграды и благодарности за многолетнюю плодотворную работу, профессионализм и достижение высоких результатов. Медалью "За трудовые заслуги" отмечена Елена Богдан - начальник управления Минздрава. Ольге Мазуренок - нашей именитой марафонке - присвоено звание заслуженного мастера спорта. Медаль Франциска Скорины Президент вручил Надежде Филипповой - артистке Большого театра оперы и балета. Среди награжденных и большая группа наших коллег-журналистов.

За плодотворную работу и высокий профессионализм благодарность Президента объявлена заместителю Председателя Белтелерадиокомпании Марату Маркову - ведущему программы "Крупным планом", а также ведущим нашей программы "Главный эфир" - заместителям директора Агентства теленовостей Сергею Гусаченко и Дмитрию Бочкову, политическому обозревателю АТН Юрию Прокопову (он, кстати, шеф-редактор "Главного эфира") и заместителю генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольге Шлягер. Поздравляем коллег!