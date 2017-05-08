Госконтролю поручили обосновать цену жилищно-коммунальных услуг для потребителей

7 Мая 2017 21:27

Припомнить, чтобы батареи в жилфонде работали в мае, не могут даже коммунальщики. Вот вы помните, чтобы строка за отопление была в июньской жировке? Так что самое время снова поговорить о тарифах.

Обосновать цену жилищно-коммунальных услуг для потребителей поручили Госконтролю. Почему платим столько и не иначе? И как учесть интересы и граждан, и предприятий, которые делят эти затраты на двоих? И если будем оплачивать услуги коммунальщиков на 100%, то чей вклад должен быть весомее? Одним словом, разобраться с тарифами и затратами должны контролеры. Детально посмотреть на финансовые показатели организаций ЖКХ и исключить чрезмерные бюджетные расходы. За большое коммунальное хозяйство, похоже, взялись основательно.

И тут есть на что обратить внимание. На неделе в поездках по регионам контролеров сопровождали наши корреспонденты. Подробный отчет в репортаже Ольги Анищенко.

В прошлом году Радошковичи заполучили новую котельную. Последний писк, шутит хозяин. Возвели с нуля. Поближе к поселку. Теперь тепло для трех тысяч жителей по дороге в город не потеряется. Автоматика всегда подтвердит исправную работу системы.

Теперь гигакалория – так измеряют тепло – обходится поселку едва ли не вдвое дешевле. Потребляют и меньше природного газа - российский импорт сократили на 60%. А с лета только щепа. Древесную стружку доставят с соседнего лесхоза.

Новое коммунальное хозяйство ставят в пример. Полгода работы в новом режиме и местный бюджет вздохнул свободнее. Прежняя теплотрасса, как решето, на выходе теряла треть дорогого ресурса. Потери тепла у новой котельной оценили лишь в 4%.

Вложиться в реконструкцию, чтобы после сэкономить – большое гомельское водное хозяйство теперь также считает выгоду. Местный водоканал за год обеспечил минус 15% затрат. Миллионы рублей казенных денег. Секрет в модернизации. Водозабор, который очищает и подает воду в город, обслуживают лишь пятеро сотрудников. Но работать станция может вообще автоматически.

Такой рачительный подход к делу на оплате коммуналки вряд ли отразится. По большей части платит ведь бюджет, скажет обыватель. Но коммунальные затраты, которые в итоге ложатся тяжелым грузом на предприятия, бьют по карману потребителя. Продукт-то получается совсем не дешев! Подтянуть тарифы для граждан или снизить затраты коммунальщиков?

Истина, как говорится, где-то посередине. Поисками справедливой формулы займется Госконтроль. Президент поручает тщательно проверить работу коммунального хозяйства.

Контролеры говорят: исключений не будет. В течение месяца проверки пройдут по всей стране.

Благоустройство территорий возле дома чем не услуга? К жильцам, кстати, отношения больше не имеет. Работы финансирует местный бюджет. Дает деньги не только на содержание и красоту двориков, но и на контроль за наведением порядка. Оплата, к слову, не фиксирована. А за услугу просят много. Порой до 20% от стоимости выполненных работ. Запросы совсем нескромные! Но и закон не запрещает. Контролеры обещают разобраться.

В прошлом году, к слову, коммунальщиков решили подстегнуть к экономии. Принцип таков: при оказании коммунальных услуг хозяйство должно уложиться в нормы расхода ресурсов. Все, что свыше – заплатит из своего кармана. Понятный стимул для снижения издержек: можно включаться в планы по модернизации, разрабатывать сберегающие мероприятия. "Главное не хитрить", - говорят в Госконтроле. Но многие, как это сделали коммунальные службы в Калинковичах, пошли другим путем. И списали сверхрасходы.

Еще одна статья расходов для системы ЖКХ – непрофильные активы. Проще говоря, объекты, у которых нет хозяина – заброшенные здания, бывшие производства. Сотни сооружений по всей стране. Пока не найдут инвестора, будут на содержании коммунальщиков. Поддерживать, убирать, охранять – затраты немалые. Но нужен ли коммунальному хозяйству такой баласт?

Советов у Госконтроля, как облегчить работу коммунальных служб, немало. Контролеры оформят все предложения до конца мая. Отчет по каждой области ляжет на стол Президенту. Чтобы было по-честному: потребитель заплатит ровно столько, сколько затратит на услугу экономный коммунальщик.

Между тем, коммуналка замерла на месте. Заметных повышений до конца года не будет. Допустимый рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в 5 долларов исчерпали 1 января, напоминают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ответственном за тарифную политику. Возможна лишь индексация.

Сегодня потребитель услуги ЖКХ оплачивает на 65%. Больше компенсирует расходы за свет, меньше — за тепло. Подогрев вообще ресурс дорогой, если платить по полной. А потому либо экономить в квартирах, либо на производстве — вариантов предложить приемлемую цену потребителю не много.

Руководство ЖКХ переводит задачи в цифры. Обязуется снизить издержки до конца года на 7%. Но не в ущерб качеству услуг.

Олег Поскробко, первый замминистра ЖКХ Беларуси: "Ежегодное снижение себестоимости это всегда вызывает подозрение - как это, за счет чего это? Уровень социальных стандартов – это и 50 градусов горячая вода, это и отопление не ниже 18 градусов - оно должно исполняться. Пересматривать социальные стандарты не планируется".

Предложений, как снижать затраты, в том числе радикальных, похоже, сегодня не счесть. Но многие меры далеки от популярных, предупреждают эксперты. Но ведь главное эффект. А значит, средства хороши.

Но что уж точно будет - система адресных жилищных субсидий. Точечно поддержат тех, кому нужнее. Подходы решено доработать.

Коммунальщики, кстати, уже предложили новый механизм расчетов. В его основе не только уровень доходов. Как это было ранее. Еще и увязка с бюджетом прожиточного минимума. Формулу пока дорабатывают, но уверяют: получателей субсидий по новой схеме будет значительно больше.