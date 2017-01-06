Год Петуха в истории Беларуси

8 Января 2017 21:30

Что ж для многих этот год был весьма непростым и даже трагическим, в любом случае это уже история, которую мы все писали вместе. А вот каким будет наступивший 2017, покажет время, но кое-что все-таки можно предугадать. И в этом могут помочь простые календари и немного математических вычислений.

Так, в сети активно обсуждали полное совпадение 1989 года с годом нынешним. И это не случайность, а сугубо математический подход. И если это работает с гражданским календарем, то к календарю восточному подключаются звезды и планеты. И это позволяет выявить циклические закономерности, связанные в том числе и с социальными веяниями. Что происходило в Беларуси в разное время в годы Петуха и чего ждать от 2017-го - с календарями, звездами и планетами разбиралась Вероника Бута.

Далекий 1957. Во всех уголках Союза звучит лозунг "За мир и дружбу", закрепленный интернациональными рукопожатиями. Летом в Москве стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А параллельно с ним в Минске прошел Всебелорусский форум. Две недели живого общения советских людей с иностранцами впервые после революции 1917 года. Послевоенный Минск отстраивается и расцветает, в Ботаническом саду возводят колоннаду у главного входа. Сад в том году посетили около 8 тысяч человек.

1969 год

Спустя 12 лет в 1969 году начинается история двух мемориальных комплексов Беларуси: "Кургана Славы" и "Хатыни". Их сооружение стало делом всенародным, а открывали комплексы многотысячными митингами. В это время в столице ударными темпами возводят новый жилой район Серебрянка. А во Дворце спорта состоялась премьера бессмертной комедии "Бриллиантовая рука".

В это время зарождалась и музыка, которой суждено было стать бессмертной. В 69-ом "Лявоны" стали самостоятельным ансамблем, вспоминает дочь Владимира Мулявина. Тогда ей было уже 8 лет, история "белорусских соловьев" писалась на ее глазах.

1969 - время образовательной реформы: начальная школа - три года вместо четырех, новый (синего цвета) букварь, а в первый класс начали принимать детей с семи лет.

1981 год

"Экономика должна быть экономной" - лозунг 81-го. В стране Советов - дефицит продуктов и вещей. Растут цены на табак и алкоголь. Вдвое повышаются цены на бензин. По всей стране проходит борьба с воровством на рабочих местах. А предприятие "Витязь" выпускает свой 100-тысячный телевизор. Но для мам с малышами этот год запомнился другим - в 81-ом увеличили декретные отпуска. Теперь с ребенком можно провести целый год, вместо прежних 2 месяцев.

1993 год

Первые годы независимой Беларуси дались непросто. 1993 год: продукты и вещи по талонам, очереди за молоком и хлебом, забастовки рабочих и рекордная за все время инфляция. А в оборот ввели наши "зайчики".

В 1993 году наша страна добровольно отказывается от ядерного оружия. Институты становятся университетами, одним из первых переименован педагогический. А на дорогах появляется все больше иномарок. В 1993 году на окраине Минска создан салон по продаже автомобилей (сегодня это Торговый центр "Ждановичи") и начинает работать "Торговый дом "На Немиге".

Знаковым тот год становится и для белорусского телевидения. С января 93-го тогда еще Гостелерадио (ныне Белтелерадиокомпания) - полноправный член Европейского Вещательного Союза. А это возможность доступа к дополнительным ресурсам и эксклюзивное право на трансляцию конкурса "Евровидение" из любой точки мира. К слову, пробуют себя белорусские артисты на европейской сцене с 2004-го.

2005 год

В 2005 году покорять сцену "Евровидения" от Беларуси поехала Анжелика Агурбаш, но не получилось. Зато громко заявила о себе всей Европе Ксения Ситник. Номер один - и первая победа белорусов в детском конкурсе.

Предстояло еще в то время заявить о себе Дарье Домрачевой. В 2005 году (именно в год Петуха) она дебютировала за юниорскую команду по биатлону, а спустя пару лет Домрачева - самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр.

Минчанам и гостям столицы 2005 год запомнился и новыми станциями метро: открылись "Спортивная", "Кунцевщина" и "Каменная Горка". А к 60-летию Великой Победы переименованы центральные улицы Минска: проспекты Машерова, Скорины и улица Варвашени. Сегодня это проспекты Победителей, Независимости и Машерова.

2017 год

"Закономерность событий, которые происходят в нашей жизни в тот или иной год, существует", - говорят в Минском астрологическом центре. В годы Петуха на первый план выходят темы законотворчества и интенсивной общественной деятельности. Специалисты утверждают, это хорошее время для проведения реформ, которые стабилизируют общество. А новые проекты, начатые в эти годы, дают большой общественный резонанс.