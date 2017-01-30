Год науки должен стать знаковым и по-настоящему переломным

29 Января 2017 21:29

Такое мнение выразил Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Более полутысячи человек в прошлом году в Беларуси получили ученые звания и степени. Из этого числа высококлассных специалистов восемнадцать были приглашены во Дворец Независимости. Сферы самые разные - медицина, сельское хозяйство, экономика, информационные технологии. Развивать науку в Беларуси следует более эффективно, с опорой на перспективные сферы и удовлетворяя амбиции талантливой молодежи. На это интеллектуальную элиту страны ориентирует Глава государства. Лучшие разработки должны служить людям и приносить прибыль, а не пылиться на полках.

Президент и ученые общались около двух часов. И вот они - ключевые мысли. Стоящие предложения и прорывные ноу-хау всегда получат господдержку. Необходимо принципиальное обновление. Менять подходы придется во всем: и в подготовке специалистов, и в кооперации науки - бизнеса - производства. А еще договорились продолжить этот разговор в более широком формате. Уже в ближайшее время.