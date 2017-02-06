"Главный эфир" в гостях у участницы Большого разговора Светланы Сухань

5 Февраля 2017 21:33

Вы видели, что Большой разговор начался с вопросов простых людей, которые были записаны в самых разных городах нашей страны. Так вот, одной из героинь ролика стала вот эта женщина, переселенка из Донбасса, о чем мы узнали позже, найдя в Интернете ее рассказ о своей судьбе. Светлана Сухань три года назад поселилась в Брестской области недалеко от Беловежской пущи. Сама учительница украинского языка и литературы, быстро освоила язык белорусский и преподает его в одной из сельских школ. А спросила она Президента об инфраструктуре на селе для детей. В результате социальной теме Президент уделил достаточно много времени, а мы отправились в гости к семье одной из участниц Большого разговора.

Три года назад семья Сухань бежала от войны из Донецка всего с двумя чемоданами летней одежды. Остановились в деревне Ровбицк в 40 километрах от Пружан. До Беловежской пущи – рукой подать. За это время супруги успели обжиться, здесь же устроились на работу. Жилье арендуют, из домашнего хозяйства держат пока только кур. Уже смогли накопить денег на машину, чтобы удобнее добираться в город за покупками. Говорят, здешние места полюбили из-за красоты природы и душевности людей.

Александр работает водителем грузовика в местном агропредприятии. Светлане пришлось немного сменить профиль. Преподаватель украинского языка в рекордно быстрые сроки сдала экзамен по белорусскому. И сегодня учитель начальных классов ведет уроки в базовой школе недалеко от дома. К слову, здесь же учатся еще несколько детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей, в их числе и сын Светланы Илья.

Именно поэтому женщину волнует вопрос, который она и задала Главе государства. Ответ на свой вопрос женщина услышала в прямом эфире во время Большого разговора Президента с представителями массмедиа страны.

В Донецке остались родственники и родители. С ними постоянно поддерживается связь по телефону или Интернету. Без слез на тему военного конфликта в Украине Светлане говорить сложно. Особенно на фоне возобновившихся обстрелов.

Беларусь приняла более 170 тысяч человек, в основном это переселенцы из Украины. К слову, в деревне Ровбицк осели пять семей, которые здесь нашли кров и работу. Супруги Ретивовы сначала переехали сами, а к ним присоединились и дети. Люди, видевшие войну, повторяют: самая большая ценность – спокойная и мирная жизнь.

Светлана Сухань не загадывает на будущее. Говорит: никогда не знаешь, где и как может повернуться жизнь. Но главная и неизменная мечта женщины - мирное небо над головой.