Главные политические события в Беларуси в 2016 году

1 Января 2017 21:15

Этот год был во многом особенным для белорусской политической жизни: выборы в парламент, Всебелоруское народное собрание с дорожной картой развития на предстоящие 5 лет, разморозка отношений с Евросоюзом и Штатами и переход к построению того, что на дипломатическом языке называют уважительным, прагматичным диалогом. В этой связи на наших глазах прошла целая серия встреч зарубежных делегаций — политики, послы, главы государств. Приезжал даже английский принц Майкл Кентский.

Выделить какой-то один вектор едва ли получится. Их у нас действительно в этом году было много.

Из множества политических событий года наш обозреватель Андрей Кривошеев собрал общую картину того, что укрепляло репутацию и суть белорусского государства.

2016-й для Беларуси стал годом проектирования будущего после двухлетней рецессии, украинской травмы и в ситуации новой почти холодной войны в Европе. Едва оправившись от внешних шоков и сделав принципиальный выбор на выборах президентских, обретя новую крепкую национальную валюту и трезво остудив "реформаторский" запал в верхах, общество приступило к стратегическому планированию.

Пятое Всебелорусское вече с опорой на уже проголосованную предвыборную программу Главы государства выработало для страны Программу-2020 - стратегию качества жизни; развития, а не застоя; будущего, а не прошлого; действий, а не ожиданий. Но без радикализма.

Что заложено в новом пятилетнем проекте? Реформа госаппарата - чистка полномочий и раздутых штатов. Финишная прямая модернизации в традиционном производстве, отсюда производительность труда и экономия ресурсов. Новая экономика знаний и технологий последнего уклада — от IT и индустриального парка до атомной энергетики и новой электрификации вплоть до своих электрокаров и электробусов. А еще фармацевтика, космос, био- и нанотехнологии, медицина, зеленая экономика и сложная химия.

Рафаэль Маркетти, профессор политологии и международных отношений, декан факультета политических наук Свободного университета международных отношений и социальных наук LUISS, Италия:

"Ключевая стратегия в глобальной политике и экономике сегодня - это повышение роли технологических и научных хабов. Беларусь становится таким государством-хабом между Евросоюзом и союзом евразийским. Как Финляндия во времена Советского Союза. Это лучшая стратегия для всех стран, расположенных на границе двух пространств, стратегия связующих звеньев. А добавьте сюда "Шелковый путь" через Беларусь. Он несет новые экономические перспективы для Евросоюза, Центральной и Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии - всего пространства, которое принято называть Евразийским континентом. При этом я также рассчитываю, что этот индустриальный проект станет и политическим, что он умиротворит Европу".

По качеству жизни понятные горизонты: плюс 10% к реальным доходам, возможность построить свое жилье на зарплату, четверть миллиона новых рабочих мест, плюс год к средней продолжительности жизни и самое важное — рост рождаемости.

В итоге Программа-2020 революционна по ключевым отраслям, но эволюционна по сути. Продолжает всю нашу благоразумную политику за два десятилетия.

Фред Даллмайер, доктор политических наук, профессор университета Нотр-Дамм, сопредседатель НИИ "Диалог цивилизаций" (США):

"Для меня лично ключевой политической ценностью Беларуси является ваше благоразумие. В последние годы мы поняли, что в нем нуждается даже справедливость как высшая ценность. Например, для Евросоюза справедливо открыть границы для мигрантов. Но это не благоразумно. Это безответственно по отношению к собственному народу. В Беларуси же в политике как внешней, так и внутренней доминирует именно благоразумие. К сожалению, в мире осталось не так много принципиальных и осторожных политических лидеров. Даже Трамп не такой. Кстати, о выборах. Именно ваши люди избрали власть в стране и сделали это не для кого-то, а для себя. Да, ваши граждане осознают, что Беларусь как часть глобального мира подвержена влиянию с разных сторон. Но вы чаще выигрываете от позитива глобализации. Ваша многовекторность ведет к стабильности, устойчивому экономическому росту, к повышению благосостояния".

Выбор года не только выбор пятилетней стратегии, благоразумной в глазах партнеров, но и избрание законодателей. 11 сентября - финиш парламентского марафона. Явка под 75%, высочайшая политическая культура без хаоса и насилия, рекордное в новейшей истории доверие партийным кандидатам. Их в новом составе аж 16 - от коммунистов до конструктивной оппозиции. Избирательный марафон получил высокие оценки наблюдателей и даже традиционно критичный отчет ОБСЕ скорее благожелательный и подвигает к диалогу. По мнению главного мирового исследователя ценностей, белорусы сделали выбор как раз в пользу своих идеалов.

Кристиан Хэрпфер, доктор политологии и социологии, Президент Всемирной ассоциации исследования ценностей WVSA, Австрия:

"Ценность безопасности, ценность политической гармонии в Беларуси намного превышает желание выйти помитинговать. Сегодня любой человек может участвовать в политическом процессе, чтобы создать атмосферу доверия в обществе. Использовать аргументы, открытую дискуссию, а не горящие флаги или побоища в центре, или хуже – коктейли Молотова. Далее у белорусов идут такие потребности, как работа, доходы, культура. Но повторю, сегодня в таких странах, как Беларусь, стремление к стабильности и безопасности намного сильнее, чем прежде".

Весь 2016-й теплый почти домашний диалог с западными партнерами - США и ЕС. Если понять что Европа - наш общий дом, и если в одной квартире стреляют, другую ограбили, в третьей взорвалось, а в четвертой — драка с гостями, то от этого плохо всем. Понятно, откуда отмена санкций, частые визиты в Минск, новые проекты в экономике и потепление в целом.

Кристиан Хэрпфер, доктор политологии и социологии, Президент Всемирной ассоциации исследования ценностей WVSA, Австрия:

"Произошла кардинальная смена восприятия Беларуси. Западные политики, включая Евросоюз, по-настоящему очень благодарны, что Президент Лукашенко лично и Беларусь в целом помогли в этой взрывоопасной ситуации. Уняли эту острую головную боль Европы, помогли с дипломатическим выходом, с сохранением лица. Минск стал дипломатическим столом для Америки, России, Евросоюза и Китая. Это мастерская политика и шанс, что новые разделительные линии не пройдут по территории Европы".

Кульминация европейского диалога в Минске - открытый диалог Президента с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС. Это ключевой орган, определяющий горизонты интеграции и формирующий повестку для Брюсселя и лидеров стран Евросоюза.

Уолтер Стивенс, Председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС: "Мы приветствуем позитивные тенденции в отношениях с Беларусью. Мы действительно соседи. Беларусь граничит с тремя странами ЕС, вы являетесь очень важным членом "Восточного партнерства". Мы хотели бы дальше развивать отношения с Беларусью. Хотел бы поблагодарить за то, что ваша страна стала переговорной площадкой в урегулировании украинского конфликта. Мы ценим то, что Беларусь приняла около 200 тысяч украинских мигрантов и беженцев. Считаем, что полная реализация минских соглашений является ключевым условием для нормализации ситуации в Украине".

Доверие к официальному Минску столь велико, что именно Беларуси поручают провести Парламентскую Ассамблею ОБСЕ. Это форум полсотни стран мира. Плюс нам доверяют председательство в Центральноевропейской инициативе. А это 18 стран центра, где локомотивы - Италия, Австрия, Польша, Чехия и Сербия. Свою повестку — "доктрину мира" - Беларусь уже предложила публично. Мы за обновление ОБСЕ в пользу безопасности и сотрудничества. Мы за вторые Хельсинки, которые готовы собрать в Минске.

Критики спросят: что в 2016-м Евросоюз забыл в Беларуси, и что Беларуси до проблем Евросоюза? Оценивая год, один из лучших экспертов Берлина по связям с Центральной и Восточной Европой Питер Шульц, отвечает в два слова: безопасность и прагматизм.

Питер В. Шульц, доктор политических наук, профессор факультета политологии Геттингенского университета, Германия:

"Руководство Евросоюза, наконец, признало, что может выстраивать миролюбивые, прагматичные, управляемые отношения с Беларусью. Первые связи перерастут в нерушимый мост. Вы сможете получить все: и внушительный рынок, и технологии, не становясь членом Евросоюза. Как Норвегия. Рецепт очень прост: солидные экономические и культурные проекты, серьезные инвестиционные предложения и поступательное движение вперед. Но только прагматично. Прагматизм - это ключевое слово. Без ярлыков и конфликтных ситуаций. А вам и не нужны конфликты. Большинство ваших товаров продаются на Запад и в Германию в частности, включая нефтепереработку. Ну зачем нам конфликты?Плюс у вас есть единство в обществе. Это дает богатство выбора стратегии и серьезно повышает ваши ставки в Европе".

Беларусь никогда не воспринимала европейскую политику, как казино, и всегда работала на понижение конфликтных ставок - будь то трафик нелегалов и наркотиков, милитаризация, политический или энергетический шантаж. Единственная ставка, которую мы неизменно продвигаем в нашей Европе, - это прагматизм. Экономика и развитие, доверие и безопасность. Именно эти ставки, усиленные нами в 2016-м, должны сработать в новом, 2017-м.