Главная мировая новость недели - выборы во Франции

7 Мая 2017 21:36

И вот то ли информационный мир так узок, то ли, действительно, цена вопроса столь высока, вопрос "Ле Пенн или Макрон" задают сегодня далеко не только французы. Все это время на пару шагов впереди шел Эманнуэль Макрон, впрочем Марин Ле Пенн, если и отставала, то незначительно. Причем, отрыв свой регулярно компенсировала громкими заявлениями. Вот, например, один из последних с намеком на проевропейскую ориентацию оппонента. "Францией будет править женщина. Не Ле Пенн, так Меркель"! Впрочем, Макрону, это, похоже, не сильно мешало. В этой гонке он до последнего в фаворитах.

Как бы не закончились выборы, эту кампанию уже называют одной из самых "желтых" не только для самой Франции, но и для мировой электоральной истории. Фейки, обвинения, компроматы. В ход за эти месяцы шло, кажется, все. Тем временем миллионы французов уже изрядно подустали от такого накала страстей. Они ждали не только этого дня, но и тех, что будут после, когда предстоит перейти от слов к делу. Ведь дел накопилось не мало. Репортаж Юрия Козлова.

Избирательные участки во Франции открылись в 7 утра по местному времени. Голосование проходило в условиях беспрецедентных мер безопасности – обыски, металлические заграждения, металлодетекторы. За порядком в стране следили 50 тысяч полицейских и даже сотрудники частных охранных компаний. С осени 2015 года во Франции действует режим чрезвычайного положения – он был введен после ноябрьских атак в Париже, унесших 130 жизней. Политологи считают, что именно террористическая угроза и миграционный кризис позволили лидеру националистов Марин Ле Пен выйти во второй тур выборов. Для нее это уже огромный успех. Однако у триумфа руководителя "Национального фронта" была и обратная сторона. Против Ле Пен и ее радикальных взглядов объединились представители, казалось бы, необъединимых сил – от зеленых до умеренно правых. Многие из голосовавших за Эммануэля Макрона делали свой выбор в пользу экс-министра экономики только из-за того, что он не Ле Пен.



В преддверии голосования кандидаты провели последний раунд теледебатов, в котором еще раз подтвердили свои позиции. Марин Ле Пен пообещала "развестись" с ЕС по британскому примеру, отказаться от евро и закрыть границы. Плюс приоритет французам при найме на работу. Эммануэль Макрон выступил за реформу экономики – больше свободы бизнесу, создание новых компаний и сокращение госаппарата, а заодно закрытие проблемных предприятий. Вдобавок, пытаясь отвести часть электората от Ле Пен, центрист осторожно заговорил о необходимости реформирования Евросоюза. Правда, долго рассуждать о высоких материях лидер ультраправых сопернику не позволила.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции: "Правда в том, что вы пойдете спрашивать благословение мадам Меркель, поскольку не можете сделать что-либо без ее согласия. Это правда. Когда вас спросили, что вы противопоставите канцлеру Германии, вы ответили: Ничего. Я буду с ней заодно!".

Несмотря на такой напор, победить в дебатах Ле Пен не удалось. 60 процентов французов сочли Эммануэля Макрона более убедительным. Хотя для того, чтобы уложить своего визави на лопатки, политик всего-то и делал, что повторял: "Марин, ты не права".

Кстати, нынешнюю кампанию французские СМИ часто сравнивают с последними выборами в США. Гонка была полной скандалов и интриг. Зимой неожиданные обвинения в фиктивном трудоустройстве супруги лишили шансов на победу одного из фаворитов – республиканца Франсуа Фийона. Ле Пен и Макрону также не удалось остаться чистыми. Впервые в истории Пятой республики оба вышедших во второй тур кандидата находятся под следствием. Лидера националистов обвиняют в незаконном трудоустройстве знакомых. Ее оппонента – в уклонении от уплаты налогов. Плюс хакерский скандал – прямо как с утечками из электронной почты Хиллари Клинтон. За день до голосования WikiLeaks опубликовало 9 гигабайт переписки Макрона со своим штабом. В документах есть материалы об офшорах экс-министра экономики, однако установить подлинность данных невозможно. Власти Франции запретили СМИ обсуждать утечки до окончания голосования. Сам Макрон обвинил в хакерской атаке Россию.

Пока, впрочем, непохоже, чтобы MacronGate серьезно повлиял на исход выборов во Франции. Единственный шанс Ле Пен на победу заключался в низкой активности сторонников центриста. Однако явка во втором туре была высокой. По предварительным данным, которые около часа назад озвучило МВД Франции, лидер движения "Вперед!" лидирует. Как и предсказывали опросы, его поддержали более половины пришедших на участки. Официальные же итоги голосования будут оглашены 11 мая.