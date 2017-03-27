Глава государства посетил крупные производства, созданые с участием зарубежного капитала

26 Марта 2017 21:04

Начнем с темы здоровья, но относительно экономики. На самочувствие наиболее актуальной для населения сферы влияет множество факторов. В том числе и зарубежные инвестиции. Привлекать их пока выходит по-разному, и звучит объективная критика, но работа ведется, и видны конкретные результаты. Вот как раз о них сейчас и поговорим.

Информационный повод весомый - сразу две рабочие поездки Президента в разные регионы нашей страны. Очень редко они обходятся без посещения предприятий и общения с коллективом. И в этот раз Глава государства заглянул на крупные производства, которые созданы как раз с участием зарубежного капитала. Могилев и Лида – два непохожих города с точки зрения географии, инфраструктуры и прочих нюансов, в достаточном удалении от столицы, но именно сюда пришел крупный европейский инвестор. И, например, в первом случае в деревообработку вложил почти миллиард долларов. Очень приличная сумма, впрочем, для государства просчитать эффект точной цифрой вряд ли удастся. Ведь для города партнерство государства и частного бизнеса - это и современные технологии, и новые рабочие места, и хорошая зарплата, и пополнение налоговых отчислений, в конце концов, развитие смежных производств и заказы уже для других белорусских индустрий. Словом, целый комплекс важных стимулирующих аспектов.

Рассказывать про преимущества ведения бизнеса можно, конечно, долго. Но, наверное, только попробовав на практике, инвестор сможет точно понять – ошибся ли или с вложениями не прогадал. И вот как раз о тех, кто попробовал, расскажет наш политический обозреватель Наталья Бреус. Впрочем, в ее сюжете не только успешные бизнес-истории, но и конкретные задачи, которые в целом стоят перед местной властью: трудоустройство, ценообразование, посевная кампания. Об этом прямо сейчас.

Австрийский "Кроноспан" - солидный европейский бизнес. Больше века назад начинался с простой лесопилки. Сегодня это 40 заводов и 14 тысяч сотрудников по всему миру. В Могилев мировая компания пришла в 2011-м.

Питер Кайндл, владелец группы компаний "Кроноспан", Австрия: "Нас устраивает географическое положение Беларуси, доступность сырья. Но главное – это стабильные экономические условия, которые созданы в вашей стране".

Вложили в Беларусь больше миллиарда евро. Приличная цифра! Заводы в Сморгони и Могилеве. Вообще география экспорта всего концерна - 125 стран, ассортимент - более 30 тысяч позиций: от плит ДСП и МДФ до ламината и каркасных домов из плит ОСП под ключ.

Роман Бакунович, инженер-технолог производства ОСП ИООО "Кроноспан":

"Плита высокоэкологичная, высокопрочная, а также есть экономическое преимущество, так как она дешевле, чем другие стройматериалы. Из нее строят каркасные дома, делают обшивку стен, полов, потолков. Зимой в нем будет тепло, а летом будет прохладно. И он строится очень быстро, так как это каркасные панели. Буквально за неделю можно сделать дом".

Инвестиции важны. Но еще важнее технологии деревообработки по высокому немецкому стандарту, рабочие места, обучение и зарплаты. Плюс заказы для других белорусских секторов. Одно новое рабочее место здесь дает десять для области и республики. Это будет кстати. Могилевский регион не застыл, развивается, но есть отставание. Смотрят на главный показатель – валовой региональный продукт.

На "Кроноспане" на зарплату не жалуются. Молодой специалист после года получает где-то 700-800 рублей. Средняя по трем заводам в полтора раза выше заветной тысячи. Плюс социальный пакет. Только на этом предприятии трудится 200 человек. Всего создано больше тысячи рабочих мест.

Есть у инвестора бизнес-план развития. Новые земли нужны и в Могилеве, и для филиала в Сморгони. Плюс просят долгосрочное прямое партнерство с лесхозами. Не разовые сделки, как сейчас, а лес в аренду, возможность вести заготовку для партнеров по всей Беларуси, поставлять плиты МДФ и ДСП напрямую на белорусские мебельные фабрики. Амбициозные планы. Президент не против. Но главное условие поддержки – учет национальных интересов.

То есть добросовестный бизнес найдет поддержку государства. Без этого, конечно, не получится так стремительно развиваться. Александр Лукашенко смотрит производство по переработке древесины. От бревна до плиты ОСП - километр процедур и 2 часа времени. За два года выйдут на миллион кубометров, так что линия будет самой производительной в мире.

Гинт Гриневичс, заместитель директора по инвестпроектам ИООО "Кроноспан":

"Плиту мы продаем в основном на экспорт, на местный рынок остается 6-7 %, остальное - в основном Россия и страны СНГ. В прошлом году мы сделали 645 тысяч кубов, планы на этот год- 700 тысяч кубов готовой продукции. До миллиона кубов в год - это наша цель на будущее".

Аналогично в Сморгони планируют вывести на миллион производство ДСП, чтобы заводы в Беларуси окончательно закрепили за собой весь огромный и перспективный рынок СНГ. Это реально, ведь по качеству плиты и ламинат не хуже, чем в Польше и Германии.

А вот литовская компания облюбовала Лиду. До Вильнюса рукой подать. Да и условия работы в качестве резидента свободной экономической зоны получше будут. Особенно это будет чувствоваться в первое время. С нового года здесь открылось их производство по переработке мяса индейки.

Вообще, бизнес у прибалтов разнообразный. Пробным шаром стал завод по утилизации и переработке продуктов животного происхождения. Но специализируется группа компаний "Арви" на индюшатине.

В нашей стране это перспективный сегмент на рынке. Есть тройка производителей продуктов из индейки, но рынок осилит и больше такой продукции. Увеличился спрос на мясо птицы. Растет отрасль, а особенно интерес и к диетической индейке. Еще бизнесмены задумали построить комбикормовый завод - то есть полный цикл производства: от выращивания, выпуска кормов до переработки продукции. То есть пришли в Беларусь всерьез и надолго – все устраивает, да и большой евразийский рынок под боком.

Современное производство, отлаженные технологии и 170 новых рабочих мест - вот такие бонусы для региона, а главное - для Лидского района.

Без внимания район не останется, но отдачи, усердной работы ждут и от самих лидчан. Для них, как и для всей страны, началась посевная кампания.

Теплая весна позволила выйти в поля пораньше. Соблюдая технологии, можно добиться высокого урожая. Президенту демонстрируют технику, которая позволяет вносить удобрения точечно. Команда ученых-агариев за разработку таких машин была среди соискателей Госпремии в области науки и техники.

Задействовать в полях можно и тех, кто сидит без работы. Конечно, никто не снимает для правительства и губернаторов задачу по созданию новых рабочих мест. Поручено, например, проработать вопрос строительства второго производства по выпуску азотных удобрений. Есть на них спрос и у нас, и за рубежом. Но время такое, что в полях лишних рук не будет. Об этом говорили, затронув вопросы занятости в регионе.

Лида и Могилев совсем разные города. Но стали местом притяжения европейского бизнеса. Инвесторы увидели преимущества работы в Беларуси. Пришли и не прогадали. Когда государство создает условия, а бизнес работает честно и открыто, получается здоровый баланс государственно-частного партнерства. Это будет всегда на пользу и регионам, и стране.