Financial Times назвала Дональда Трампа "Человеком года"

18 Декабря 2016 21:33

Избранного Президента США Дональда Трампа газета Financial Times назвала "Человеком года". По мнению издания, своей победой миллиардер переписал правила американской политики. Дональд Трамп - теперь уже официально - выдвинул на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона - главу крупнейшей в мире нефтяной корпорации "ЭксонМобил".

Об этих планах стало известно уже несколько дней назад, но до конца в это не верил никто. Ведь кандидатуру кавалера российского ордена Дружбы придется проводить через конгресс. А там засилье тех, кто весьма критично настроен к нашей соседней стране - России. Выходит, Трамп бросает своего рода вызов и подтверждает свое намерение о нормализации отношений Вашингтона и Москвы.

Исходя из того, кто займет ключевые позиции в будущей администрации, можно заметить, что в ближайшие годы Америкой будут управлять бизнесмены и генералы. Среди них Джеймс Мэттис - будущий глава Пентагона. Еще один генерал - Джон Келли - будет отвечать за нацбезопасность. Отобрав более 20 человек в свою команду для работы в Белом доме, Трамп сделал ставку в основном на пожилых белых мужчин, многие из которых являются богатыми людьми и любителями риска. Политологи отмечают, что такой выбор миллиардера нацелен на то, чтобы встряхнуть Америку. К исполнению своих полномочий они приступят после инаугурации Президента США 20 января.