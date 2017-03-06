Эта неделя прошла под знаком белорусско-грузинских отношений

5 Марта 2017 21:03

Колоритная и гостеприимная страна весьма харизматичных людей близка нам исторически, где-то даже ментально, но, помимо обмена туристами, долгое время общих экономических отношений у Минска и Тбилиси фактически не было. Как это нередко бывает, сдвинуться с места удалось благодаря инициативе на высшем уровне. Весной 2015-го Глава белорусского государства впервые прибыл в Тбилиси. Спустя два года уже президент Грузии впервые с официальным визитом в нашей стране.

В эти неожиданно теплые мартовские дни Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили встречались дважды. Много говорили о взаимном интересе и сферах торговли. Но лишь один показательный факт способен сказать о многом: только в первый день в разных форматах лидеры общались почти шесть часов.

Некоторые журналисты предположили: видимо, стоит чаще встречаться. И, к слову, Гиоргий Маргвелашвили пригласил Александра Лукашенко посетить Грузию.

Сегодня о сотрудничестве Минска и Тбилиси можно говорить только с оптимизмом. И ведь действительно немало заметных событий в последнее время. В конце минувшего года в Тбилиси открылось белорусское посольство, обмен делегациями между странами проходит почти каждый месяц, наконец, рекордный товарооборот – только за прошлый год цифра взлетела на 60%. И вот уже не боясь, что называется, сглазить, президенты уверенно заявляют: отношения будут углубляться. Так что, ждем крупных совместных проектов – вот их-то пока не хватает для общей картины. Но, кажется, за этим дело не станет.

Действительно, во время переговоров президенты озвучили принципиально новые направления сотрудничества. Определили ключевые проекты как на этот год, так и перспективу. И важно, что спектр тем обширный. Особое внимание – промышленной кооперации, развитию АПК. Есть интерес в научно-технической и гуманитарной сферах, туризме, образовании и спорте. Портфель двусторонних соглашений пополнился тремя документами.

Итоги двух переговорных дней анализирует наш политический обозреватель Илона Красутская.

Грузин Константин Церетели называет себя самым некатегоричным человеком! Некогда филолог, изучавший богословие, попал в финансовую сферу. И вот уже несколько лет управляет банком в Беларуси. Считает, да, основные дивиденды белорусско-грузинским отношениям принес столь активный диалог на высшем уровне. Но успех кроется и в другом. Прежде чем вести речь о совместных инициативах, страны в одиночку создают благоприятные условия. Грузинские бизнесмены, например, оценили новый проект по либерализации проверочной деятельности в Беларуси.

Взаимные бизнес-форумы, увеличение поставок минского тракторного. В Грузию отправляются и поезда бренда "Штадлер", собранные в Фаниполе. А полки тбилисских магазинов заполняют белорусские продукты питания. И главное: в столице Грузии открывается наша дипмиссия. Перечислять можно долго. И все это у Беларуси и Грузии получилось менее чем за два года.

Символично: потепление на двустороннем треке наступило весной в апреле 2015. Визит Александра Лукашенко в закавказский регион. Не иначе плодотворные переговоры с грузинским коллегой. Ведь страны подписали 15 соглашений.

И это тот самый случай, когда во время новой встречи на высшем уровне политики могут смело смотреть друг другу в глаза и даже, обсуждая шторм мировой экономики, сказать: все получается. За такой мизерный срок в двусторонних отношениях произошел скачок. Белорусский экспорт разнообразили 125 новых позиций. Товарооборот увеличился на 60%. Но это ровно половина от намеченной цифры. Впрочем, правительства обеих стран и аналитики предрекают: с учетом новых проектов и подписанных соглашений планку в 200 миллионов долларов, установленную президентами, страны преодолеют уже менее чем через год.

В Минске страны подписывают еще 3 документа. Все новые проекты отражены в совместном заявлении лидеров. От простой торговли к промкооперации. МТЗ не только отправит для грузинских аграриев новую партию. 3 сотни тракторов ежегодно будут собирать совместно.

В Тбилиси организуют сборочное производство на площадке Грузинского технического университета. Здесь также страны начнут собирать и лифты. Но ректор университета Арчил Прангишвили хочет расширить проект до формата 3 в1.

Выпускница Грузинского технического университета и нынешний советник президента Грузии по экономическим вопросам Майя Меликидзе все эти дни в составе делегации наблюдала за переговорами в Минске.

В первую очередь оценивает равноправный диалог обеих стран.

Несмотря на официальный характер визита, а Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили виделись дважды и в общей сложности общались порядка 8 часов, советник президента подчеркивает дружественность каждой из встреч.

Несмотря на выход Тбилиси из СНГ, в белорусско-грузинских отношениях сохранен режим свободной торговли. Аналогичный формат уже летом Грузия установит с Китаем. Самая населенная страна мира, одна из крупнейших экономик планеты, беспрецедентно сблизилась с Беларусью. Как выстраивали сначала стратегическое партнерство, а после "всепогодную дружбу", термин за которым кроется полное доверие. Наша страна поделится опытом.

Также передаем свои технологии в сфере АПК. Проблема продовольственной безопасности актуальна для Грузии, ведь более половины товаров импортируется.

Власти закавказской страны активно создают рынок спортивного туризма. Уже в этом году пройдет несколько международных чемпионатов. Многие из спортобъектов помогут спроектировать и построить белорусские специалисты.

Специально для Грузии наша страна создает малогабаритный картофельный комбайн. Активно рекламируем и свою новинку – электробусы. Впрочем, на улицы и дороги грузинских городов Беларусь готова поставить широкую линейку общественного и коммунального транспорта.

Как известно, обстановка во Дворце Независимости сплошь белорусская. Столы, диваны и кресла авторства "Пинскдрева" украшают резиденции президентов по всему миру. В Грузии их можно встретить в министерствах, и дорогих отелях. Филиал предприятия успешно работает в Тбилиси, еще один вскоре появится и в Батуми.

Два дня визита. Более десятка встреч. На всех уровнях. Страны решили создавать совместные производства и вместе торговать на рынках Евразийского экономического союза и ЕС. Кстати, в этот понедельник Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима с Грузией. Заявления скептиков об определенных рисках разворота Грузии в сторону ЕС министр иностранных дел Беларуси в большинстве случаев считает надуманными.

Впрочем, невзирая на интеграционные предпочтения, Беларусь и Грузия остаются верны намеченному курсу. Отношения между странами впервые более чем за два десятка лет дипломатии эксперты называют как никогда гармоничными. Полное взаимопонимание в политических, экономических вопросах. Укрепляем и культурное взаимодействие.

Этой весной в белорусской столице состоится гастрономический фестиваль "Тбилисоба", который, как ожидают организаторы, посетят 100 тысяч гостей.

И, конечно, не забываем о нашем общем героическом прошлом. Вот так, по крупицам, не спеша, страны создают полноформатное сотрудничество. Уже анонсирован и совместный бизнес-форум. Участие в нем примут более сотни топ-менеджеров. Это представители компаний самых разных сфер: энергетики, транспорта, нефтехимии, фармацевтики и переработки. Люди бизнеса, когда-то сделали ставку на Беларусь и не разочаровались. И еще для 5 тысяч грузин наша страна стала вторым домом и родиной, которую называют своей своей "БелоГрузией".