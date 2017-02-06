Еще одна резонансная тема Большого разговора - непростые отношения с Россией

5 Февраля 2017 21:21

Еще одна резонансная тема Большого разговора - непростые отношения со стратегическим союзником, Россией. От газа до границ и ухищрений господина Данкверта.

Полное ощущение дежавю, скандальности и надуманности противоречий. А бьют они в итоге не столько по экономике, сколько по интеграции, единству народов и доверию. Суть - та же. По углеводородам нам объясняют, что это бизнес. А в бизнесе, мол, свои правила игры. Без сантиментов. Мы согласны, а правила где? Садимся играть в шахматы, а с нами непорядочно играют то в домино, то в кости. И даже не по договору, а по понятиям.

Так с газом. Договорились на равнодоходность. Заметьте, не равенство, об этом союзник забыл с середины нулевых. Выработали формулу. Скрепили договором. Заложили его в основу Евразийского союза. Но стоило углеводородам упасть в цене мировой, как о равнодоходности партнеры забыли. По договору мы должны платить 82-83 доллара, нам выставляют 133. Идем на компромисс и платим 107 (себе в ущерб на 700 миллионов долларов), а нам выкручивают руки - мало. В конце прошлого года находим развязку спора. Нам предлагают бюджетную компенсацию, но сами же отменяют ее с формулировкой - "чиновники просчитались, бюджету и Газпрому неудобно". Это ведь даже не домино или кости - форменное издевательство.

Даже российских экспертов удивляет мелочность претензий к Беларуси и абсурдность развязывания полномасштабной торговой войны с ближайшим союзником за 500 миллионов долларов. Да, для Беларуси это существенно. А для России? Для сравнения, столько, по данным Банка России, в 2015 выводилось из страны в офшоры за … 3 дня. Повторюсь, не за неделю, не за год, а за 3 дня. За год вывезли свыше 53 миллиардов долларов? Где логика? Где государственный подход? Где союзные договоры или хотя бы элементарная порядочность?

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Россия:

“Россия ради своего бюджета, который проваливается из-за бездарной экономической политики, по сути, вместо того чтобы сводить счеты с бездарными экономистами, начинает сводить счеты с ближайшим союзником. И здесь обнуляется внешняя политика России. Какое у нас будет сотрудничество с другими странами, если у нас с Беларусью такая политика?! Поэтому все дошло до своих пределов, это абсолютно неординарная ситуация, требуются абсолютно неординарные решения. И без смены экономического курса Москвы, где на место бухгалтеров, уничтожающих российскую экономику, должны прийти люди, которые кооперативные цепочки должны строить по промышленности, по экономике. Сегодня потерять полмиллиарда, но в целом совместно заработать, с прекрасными маркетинговыми системами, представительствами Беларуси, маленькой Беларуси по всему миру. Я удивляюсь, как маленькая Беларусь, по сути, промышленно окутала весь земной шар. Так давайте этим пользоваться. Давайте вместе торговать, производя совместные кооперативные вещи. Не играя во все эти слияния, поглощения, рейдерски что-то сожрать, захапать, наварить денег и опять их куда-то отправить. Вложить не в Россию, а отправить за рубеж, и сказать, вот Лукашенко какой плохой, не хочет отдавать очередной актив. Давайте вместе активы объединим, чтобы создать новую прибыль. Ситуация предельная. Очень важно отношения президентов. Я абсолютно уверен, что есть полное взаимопонимание. Я надеюсь, что в ближайшее время это состоится, мы уйдем из этого крайне опасного зигзага, из этой крайне опасной ситуации".

Увы, логика "отжать у союзника ради сиюминутной выгоды" по традиции идет дальше газа - в нефтяные трубы. В нарушение всех соглашений нам сокращают поставки, лишая возможности переработать, продать и рассчитаться за газ. Это чересчур даже в бизнесе по понятиям, это уже бандитизм.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Сразу скажут, это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость - это очень рентабельно и не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо. Если на одной чаше независимость, а на другой российская, иранская, азербайджанская или американская нефть - это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают…"

Увы, подход "куда вы денетесь", мало того что оскорбительный, так еще и нерациональный. Российская элита готова тратить миллиарды на мнимое величие в странах далеких, не замечая того колоссального преимущества, что дает надежная и долгосрочная позиция белорусского союзника. Она стала как воздух. Ее не замечают. Хотя дышать полной грудью в Европе Москва без Минска не сможет. Но стоит кому-то в стране далекой лишь "чихнуть" о дружбе с Россией, как туда на ветер пускают десятки миллиардов, удивляясь потом каждому очередному предательству. А ведь воздух у нас один на двоих.

Алексей Бинецкий, доктор политических и юридических наук, профессор Дипломатической академии МИД Российской Федерации:

"РФ, будучи очень богатой страной с точки зрения ресурсов, которые можно продавать, и, как мы теперь знаем, очень богата на разбазаривание этих ресурсов, их расхищение, имела возможность за эти годы простить безвозвратно десятки миллиардов, говорят, что сумма достигает 100 миллиардов, различным странам, которые не входят ни в Союзное государство, ни в СНГ, ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ, а Беларусь, это единственный полноценный и военный, и политический, и таможенный союзник РФ, таких преференций до сих пор не получала.

Но почему не сделать точно такое же в отношении своего ближайшего союзника, именно с точки зрения военно-политической, складывающейся сегодня очень непростой геополитической ситуации. Это наиболее важный фактор, который надо в дипломатическом поле белорусскому руководству и рассматривать. Аргумент, на мой взгляд, неубиенный.

В данном случае речь идет о порядочности, а политика не всегда грязное дело. Если ты выстраиваешь долгосрочные отношения, ты как минимум должен представлять последствия вот этого сиюминутного отжатия каких-то интересов на фоне огромного природного богатства РФ и возможности без ущерба для своего бюджета найти другие источники для финансирования бюджета, где-то подвинуться в интересах геополитических и прежде всего военно-политического союза с Беларусью".

Вопрос. Если интеграция на равной и уважительной основе России не интересна и не по карману, то зачем было вовлекать Беларусь в новый амбициозный Евразийский экономический союз? Зачем готовить договоры и кодексы, которые не исполняются? Это ведь не просто бумага и союзные чиновники в кабинетах - это имидж, позиция в международной политике и привлекательность для иных партнеров.

Беларусь, возможно, категорична, но играть в высокую геополитику без гарантий и преимуществ в реальной, земной экономике не намерена.

Увы, в желании додавить союзника под ударом даже фундамент интеграции - открытые границы и свободное перемещение граждан. Росчерком главы ФСБ под вопросом базовые договоры Союзного государства. Вводятся пограничные зоны, так и до полновесной границы недалеко. Объяснения невнятные, мол, Беларусь ввела безвизовый режим для иностранцев без согласований. Но, во-первых, согласовали. Во-вторых, учли все вопросы безопасности: 5 дней, аэропорт, общие базы данных. В-третьих, и это самое важное, российские пограничные зоны появились раньше нашего безвиза. И это не ответ, а политический жест. В цепочке газонефтяных противоречий, согласитесь, похож на недружественный.

Сегодня российская сторона уверяет: решение о границе белорусов и россиян не коснется. Цель - сугубо защита от врагов и террористов. Но почему Беларусь? Это ведь самое спокойное направление. Почему сейчас? Мы ведь границы не закрывали даже тогда, когда в России война шла. Наконец, почему тайно и внезапно, мы ведь свое решение 1,5 года абсолютно открыто готовили. Ответов нет даже у российских экспертов, есть лишь надежда, что азы интеграции не пострадают, на дорогах не вырастут пограничные посты и заставы, и поезда Москва - Минск по ночам для проверки паспортов тормозить не станут.

Михаил Делягин, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации, Россия:

"Есть много желающих поссорить Россию и Беларусь. Здесь мы сталкиваемся с желающими поссорить нас со всеми. Я думаю, вы в Беларуси сталкиваетесь с желающими поссорить Беларусь со всеми, запихнуть ее придатком к Польше и превратить в Западную Молдавию. Это все известно, и эти люди всегда оживляются, когда возникает техническая нестыковка. Послушайте, Беларусь разрешила безвизовый въезд на 5 дней для граждан из 80 стран мира. Не самых страшных стран. Скажу по секрету, что Россия имеет безвизовый въезд для 30 стран мира, у которых в Беларусь нужны визы. И это не проблема для Беларуси...

Я надеюсь, что начальник ФСБ РФ поговорил с начальником КГБ Беларуси и на уровне ведомств это не является проблемой".

"Ищите Данкверта". Уже 1,5 десятилетия любая тяжба по газу и нефти не обходится без "кислинки" то в белорусском молоке, то в мясе, но только для одного потребителя - Россельхознадзора. Упорство, с которым ведомство встревает в газовые споры и выискивает поводы обогатить своих монополистов и олигархов-сетевиков в ущерб нашим производителям и российским потребителям, правда, достойно лучшего применения. Но, увы, традиция. Вот и сегодня демонстративно закрыли рынок для говядины из Минской области. Ну как после этого доверять договорам и верить в порядочность? Словом - "ищите Данкверта". Причем буквально - это поручение Президента силовикам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Что касается продуктов питания, я только о главном скажу. Разного рода данкверты и прочее - нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было - за нанесение ущерба государству. Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у нас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит. Все эти данкверты - люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют, или где–то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры".

Интересно, что претензии к ветеринарам, включая главного, множатся и в самой России. На них жалуются Владимиру Путину во время прямых линий фермеры. Их арестовывают за взятки, крышевание и коррупцию - свежие случаи во Владивостоке. Журналистам не дают покоя фирмы, якобы связанные с семьей главы Россельхознадзора, которые случайно или нет связаны с сельским хозяйством. Да и качество того, что порой выдают за еду в российских магазинах, запрещая белорусское, вызывает стойкое желание призвать к ответу и производителей, и контролеров.

Михаил Делягин, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации, Россия:

"Я, как гражданин России, с удовольствием подал бы на Роспотребнадзор в суд, желательно в белорусский (просто имею практику общения с российскими судами) за то, что у нас часто продают в магазинах под видом еды. Белорусские продукты, товары, магазинчики очень сильно распространились за последние годы. И это не только потому, что границу сняли. Когда вы покупаете белорусское, вы понимаете, что вы покупаете качество, вам понятно, из чего это произведено. И если даже авария произошла, что-то попало, про это сообщают, стараются быстро изъять. А российская продукция, известны случаи продажи паленого технического масла ".

Нынешнее обострение в отношениях, безусловно, разрешиться. Все эпизоды опасны, но не критичны для союзных отношений. Тем более Беларусь, как и прежде, сделает все возможное, чтобы бремя безответственных решений не легло на плечи граждан Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Это нужно заканчивать. На этом много и не получишь, и мы не Украина. Мы не антироссийские. Мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства. Как я всегда говорю, нашего Отечества - Беларуси и России. Это наше общее.

И я бы хотел, чтобы вот этот конфликт наверху ни в коем случае не опустился донизу. Поэтому я вас очень прошу - никогда не обижайте россиян. Они к нам приезжают, они отдыхают. Это наши люди. Президенты приходят и уходят, а народы остаются. Это главное. Рано или поздно мы все равно договоримся".