Эксперты пытаются оценить 8 лет президентства Обамы

15 Января 2017 21:50

Уходит со слезами на глазах. Барак Обама выступил с последней речью в качестве президента США. Темнокожий лидер обратился к нации из столицы Иллинойса – Чикаго – до избрания главой государства политик представлял этот штат в сенате. Событие такого масштаба вызвало в Чикаго ажиотаж. Тысячи людей подолгу стояли в очередях, чтобы получить билет на церемонию. Квитки были бесплатными, но за место в очереди особо предприимчивые граждане просили несколько тысяч долларов.

Эксперты тем временем пытаются оценить 8 лет президентства Обамы. И мнения, как всегда, разнятся. У Барака Обамы, несомненно, получилось сделать многое – от борьбы с финансовым кризисом и безработицей до потепления с Кубой. Но были и провалы. Серьезные. Впрочем, главной неудачей 44-го президента чаще всего называют его преемника – эксцентричного республиканца Дональда Трампа. Откровенный и не замешанный пока в грязных политических играх миллиардер угрожает свернуть многие инициативы Обамы – вроде той же реформы здравоохранения, в этом вопросе Трампа поддерживает сенат, и санкционного противостояния с Россией. А вот здесь у нового президента определенно возникнут проблемы. Чего ожидать от 45-го президента США и за что запомнят 44-го – расскажет Юрий Козлов.

Декабрь 2009 год. Осло, Норвегия. Барак Обама получает диплом лауреата Нобелевской премии мира – за "экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". После ухода Джорджа Буша-младшего всерьез казалось, что первый в истории США темнокожий президент сможет привнести глоток свежего воздуха в политику.

К моменту вручения нобелевской награды Обама уже успел выступить с легендарной речью в Каирском университете. Он приветствовал собравшихся по-арабски и заявил о начале новой эры в отношениях с исламским миром. До этого была перезагрузка с Россией, обещания вывести войска из Ирака и Афганистана…

2017. К концу второго срока Барака Обамы стало очевидно, что лауреат Нобелевской премии мира, не голубь, а ястреб. Перезагрузка с Россией провалилась еще до украинского кризиса. Выведенные из Ирака и Афганистана войска спустя несколько лет вернулись обратно. А действия Вашингтона на Ближнем Востоке поспособствовали укреплению террористической группировки "Исламское государство" – по размаху и жестокости она "переплюнула" даже "Аль-Каиду". В качестве бонуса европейские союзники США получили сотни тысяч беженцев из пылающего региона и миллиарды долларов ущерба – от санкционного противостояния с Кремлем. Некоторые американские политологи называют Обаму самым воинственным президентом в истории США – и небезосновательно. Все восемь лет его правления страна участвовала в вооруженных конфликтах. Даже сейчас американские силы спецопераций находятся почти в 140 государствах планеты. Тем не менее, 44 президент покидает пост с довольно неплохим рейтингом. Его действия одобряют 57 процентов респондентов. На неделе тысячи людей выстраивались в очереди на морозе, чтобы достать билеты на прощальную речь уходящего лидера. Кстати, традиция таких посланий была заложена еще в 18-м веке Джорджем Вашингтоном. С тех пор лишь двое политиков выступали с итоговой речью не из столицы. Президент Буш-старший прощался с нацией в военной академии Вест-Поинт, Барак Обама – в Чикаго – городе, в котором началась его карьера.

Барак Обама, президент США: "Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка преодолеет колоссальный кризис, перезапустит автомобильную промышленность, сможет на протяжении долгого периода создавать новые рабочие места; если бы я сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, без единого выстрела свернем иранскую ядерную программу, ликвидируем человека, стоявшего за терактами 11 сентября; если бы я сказал, что мы добьемся легализации однополых браков и обеспечим 20 миллионам наших сограждан доступ к здравоохранению – если бы я вам это сказал, вы бы, наверно, решили, что мы слишком уж замахнулись. Но мы это сделали. Вы это сделали. Америка стала лучше и сильнее, чем была, когда мы с вами только начинали".

В этом коротком фрагменте уместились все достижения восьми лет работы Барака Обамы. С одной поправкой – реформу здравоохранения, которая давала доступ к медуслугам всем без исключения американцам, но сильно нагружала бюджет и нервировала средний класс, уже сворачивают. Конгрессмены в считанные дни завернули изменения, за которые Обама боролся несколько лет, даже не дождавшись его официального ухода с поста.

Гуантанамо, убийство Каддафи, кризис в Сирии, "Викиликс", прослушка миллионов граждан и даже немецкого канцлера – за 8 лет Барак Обама и его команда совершили много ошибок. Избежит ли их преемник темнокожего лидера – остается лишь догадываться. Свою прощальную речь уходящий президент завершил словами благодарности жене, со слезами на глазах.

Официально Барак Обама будет оставаться президентом до конца следующей недели. Но все внимание прессы уже приковано к Дональду Трампу. После прощальной речи Обамы избранный глава США дал большую пресс-конференцию. На ней республиканец устроил разнос местным СМИ, которые растиражировали данные о том, что у властей России есть некий компромат на миллиардера. Сведения в итоге оказались уткой – это подтвердила американская разведка, но осадок остался. В итоге на пресс-конференции 45 президент грубо осадил репортера CNN. Этот телеканал одним из первых опубликовал ложную информацию о Трампе.

Дональд Трамп, избранный президент США: "Не надо хамства. Нет, я не дам вам возможности задать вопрос. Не дам! Вы - фейковые новости".

Кстати, из 17 вопросов, которые были заданы политику журналистами, половина была о России. Новому президенту даже пришлось оправдываться за уважительное отношение к нему в Кремле.

Удастся ли Вашингтону и Москве найти точки соприкосновения, а самому Трампу оправдать ожидания разочаровавшихся в большой политике американцев, сказать сложно. В конце концов, многое здесь зависит не только от президента, но и от его окружения. В любом случае, не стоит забывать, что в первую очередь Дональд Трамп, как и его предшественники, будет действовать в интересах своей страны – Соединенных Штатов Америки. 20 января республиканец примет присягу и официально станет новым хозяином Белого дома.