2 Апреля 2017 21:24

Такое впечатление, что снова наступает время политических стен. Во всех смыслах. От Евросоюза вот так отгородилась Великобритания, по ту сторону Атлантики, вероятно, скоро появится новая, мексиканская стена. Что все это значит? Мы решили поинтересоваться у человека, который был непосредственным свидетелем падения самого знаменитого политического рубежа конца XX века - Берлинской стены, впрочем, и железного занавеса в целом. Эксклюзивное интервью Эгона Кренца - последнего коммунистического руководителя ГДР.