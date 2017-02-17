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Домрачева заняла 19-е место в масс-старте
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19 Февраля 2017 21:29

Домрачева заняла 19-е место в масс-старте

От подающих надежды к настоящим звездам. За этими состязаниями следили миллионы болельщиков по всему миру. Серебро с золотым оттенком. Медаль Дарьи Домрачевой в гонке преследования стала единственной для белорусской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Сегодня Домрачева заняла 19 место в масс-старте. Но в любом случае ее возвращение в большой биатлон можно считать триумфальным. В личных гонках никто из наших не пробился даже в десятку сильнейших. 

  

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