Домрачева заняла 19-е место в масс-старте

19 Февраля 2017 21:29

От подающих надежды к настоящим звездам. За этими состязаниями следили миллионы болельщиков по всему миру. Серебро с золотым оттенком. Медаль Дарьи Домрачевой в гонке преследования стала единственной для белорусской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Сегодня Домрачева заняла 19 место в масс-старте. Но в любом случае ее возвращение в большой биатлон можно считать триумфальным. В личных гонках никто из наших не пробился даже в десятку сильнейших.