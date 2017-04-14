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Диалог в студии о подготовленных документах по раскрепощению деловой инициативы
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16 Апреля 2017 21:19

Диалог в студии о подготовленных документах по раскрепощению деловой инициативы

В студии Валерий Мицкевич, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси, Андрей Мательский, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси, Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, Артем Обухов, замдиректора по правовым и кадровым вопросам компании "Галерея Концепт" (видео).

  

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