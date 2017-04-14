Главный эфир
16 Апреля 2017 21:19
Диалог в студии о подготовленных документах по раскрепощению деловой инициативы
В студии Валерий Мицкевич, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси, Андрей Мательский, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси, Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, Артем Обухов, замдиректора по правовым и кадровым вопросам компании "Галерея Концепт" (видео).
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