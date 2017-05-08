День труда отмечают в 142 странах мира

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7 Мая 2017 21:23
День труда отмечают в 142 странах мираО современных высокотехнологичных производствах в регионах, вакансиях и новых рабочих местах (в этом году не менее 70 тысяч) говорили и в День труда. 1 мая – праздник с огромной историей, ему более 100 лет. Отмечают его 142 страны мира. В Беларуси маевки и демонстрации Первомая по главным улицам городов советских времен сменили праздничные мероприятия. Центральное из них для трудовых коллективов в столичном Парке Победы организовала Федерация профсоюзов. Насыщенная развлекательная программа и чествование лучших по профессии. Говорили в этот день и про рынок труда. Только за апрель рабочие места получили 85 тысяч белорусов.
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