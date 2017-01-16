Дарья Домрачева снова на дистанции

15 Января 2017 21:25

А этот человек собрал коллекцию наград, похвастаться которой мало кто может, но останавливаться на достигнутом она не собирается. Трехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева после долгого перерыва вернулась в большой биатлон. И если первый для нее этап Кубка мира в Оберхофе больше походил на вкатывание в сезон, места были не очень высокими, то совсем иное дело гонки в Рупольдинге, они состоялись на этой неделе.

В субботу в спринте Дарья допустила всегда такой обидный промах последним выстрелом, проиграла минуту 34 секунды победителю, но заняла вполне приличное 13 место. Сегодня состоялась гонка преследования.

Дарья Домрачева теперь не только великая спортсменка, но и хорошая мама. Дочери Ксении всего три с половиной месяца. Понятно, ребенок требует внимания. И, несмотря на чрезвычайно плотный график, Дарья со звездным мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом справляется. На этапе Кубка мира в Рупольдинге работала наша съемочная группа. Павел Капуцкий задавал вопросы и трехкратной олимпийской чемпионке и восьмикратному победителю Игр Бьорндалену. Итак, когда же болельщикам стоит ждать медалей от Домрачевой? Большой биатлонный репортаж прямо сейчас в "Главном эфире".

Дарья Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка: "Ксюша - замечательный ребенок. Несколько раз за ночь, как и любой нормальный ребенок, просит маму поесть. Но все делает очень корректно, тактично. Мы хорошо друг друга понимаем".

Родить и спустя три месяца вернуться в большой биатлон - подвиг. Сначала был этап в Оберхофе, теперь - в Рупольдинге. Прогресс в результатах очевиден. Кайса Мякярайнен, Габриэла Коукалова, Доротея Вирер и другие лидеры должны быть готовы снова потесниться.

Александр Касперович, главный тренер сборной России по биатлону: "Мы на сто процентов уверены, все знаем характер Домрачевой, что она вольется. Буквально до чемпионата мира подождите - она совсем другая будет. Упорство ее, спортивная такая злость - всё вольется в медали и результаты".

Еще один человек, не сомневающийся в успехах Дарьи. Дмитрий Губерниев болеет за Россию, но если медаль достаётся Домрачевой, только рад. Считает ее своей.

Дмитрий Губерниев, спортивный телекомментатор, Россия: "Конечно, этот упертый невероятно характер, мотивация и общение с мужем, который никак не угомонится, а ему уже без малого 43 года. Бьорндален поможет Дарье претендовать на медали чемпионата мира. Про Олимпиаду даже говорить не будем. Она будет одним из фаворитов. Это совершенно точно".

Уле-Эйнар Бьорндален сейчас тоже просыпается по ночам, и по-прежнему удерживается на топ-уровне. Профессионал. И на трассе, и в микст-зоне.

Порой казалось, норвежских болельщиков на этапе в Рупольдинге больше, чем немцев. В прошлом году у скандинавов появился хороший повод подружиться с белорусами. Наших на этапах Кубка мира не так много, но фанаты, готовые поехать в другую часть Европы, находятся всегда.

Девушки благодарны сервисменам. Люди, остаются за кадром, но от их работы результат зависит не меньше, чем от стрельбы. Говорят, хорошо подготовленные лыжи - 50 процентов успеха.

Количество пар лыж зависит от уровня спортсмена.

В нашей сервис-группе пять человек. Четыре белоруса и босс Даниэль Мюллер. До этого сезона экстравагантный немец работал в команде Чехии.

Даниэль Мюллер, руководитель сервис-группы сборной Беларуси: "Это сложная работа. Чтобы подготовиться к гонке, нам нужно часов 5-6. Проблемы доставляет погода. Выпадет снег или нет. Но если все стабильно, и когда гонка в таких условиях, как сегодня, тогда все легко. Хотя, конечно, ситуации бывают разные".

Дарья Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка: "Раубичи - такая площадка, которая составит конкуренцию лучшим мировым стадионам, которые на сегодняшний день принимают этап Кубка мира".

Если сейчас сравнить Раубичи и Рупольдинг. Где лучше? "Если бы в Раубичах сегодня было бы столько же снега, как сегодня в Рупольдинге, мне кажется, Раубичи победили бы. Я как патриот своей страны буду за Раубичи!"

Билеты на гонки этапа в Рупольдинге самые дорогие в Кубке мира. 24 евро на трассу, 38 - на трибуну. В Раубичах наверняка будет дешевле.

Эта причудливая металлическая конструкция не что иное, как памятник Рикко Гроссу. Правда, сам четырехкратный Олимпийский чемпион говорит, что обходит его стороной. Подойти ближе мы не можем - это вип-зона. Чтобы сюда попасть, нужно заплатить в кассе 250 евро. Это только за один день. Зато все включено: и еда, и алкоголь, и просмотр биатлона с лучших мест.

Платить так много могут не все. Да и не обязательно. Биатлон - большой праздник для всех.

Зона гостеприимства - официальное название, но болельщики называют это место пьяной палаткой. Понятно почему. Следующий этап Кубка мира пройдет уже на следующей неделе в итальянском Антхольце.