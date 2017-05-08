Что такое СМИ в XXI веке?

7 Мая 2017 21:33

Потребность, развлечение, инструмент или даже оружие — в современном понимании информация имеет массу значений. Новости, аналитика, стрим, лайки — эта виртуальная масса не имеет формулы и не поддается вычислениям. Хотя некоторые убеждены в обратном, утверждая, что при желании потоками информации можно управлять, формируя мнения о явлении, продукте или человеке.

Средства передачи данных также разнообразны. Едва ли не каждый день рождаются новые понятия, термины и даже жанры. И во всем этом многообразии главное не потеряться и не запутаться. И вот удивительно, средств и явлений все больше, а законы, которые их регламентируют, которые приводили бы в порядок то, что зачастую напоминает информационный хаос, не меняются.

Но как? Ведь одно дело провести техническую инвентаризацию, а другое — ответить на такой почти экзистенциальный вопрос: блогер - он кто? Любитель или профессиональный журналист? Должен ли на него распространяться набор прав и обязанностей закона о СМИ, например? Или здесь достаточно морали? Опять же — как быть, если как раз этой морали не достает? Почему многие сегодня всерьез думают, что оскорбить человека на улице и в комментарии — это разные вещи. За одно можно наказывать, а в Интернете — руки прочь, свобода слова, что хочу, то и говорю.

Одним словом, вопросов много. Но готовы ли мы сегодня на них ответить? В преддверии Дня ТВ и радио мы собрали мнения профессионалов. Многие сходятся во мнении, что закон о СМИ должен быть настолько же гибким, насколько этого требует стремительное современное течение времени.

Репортаж Александра Смирнова.

Несколько дней назад по многим российским телеканалам и сайтам прошла информация об ограблении одного московского банка. Известны даже имена подозреваемых. Ими оказались двое белорусов. Самое интересное началось потом: к нам дозвонилась та самая Елена и рассказала, что она никакого отношения к преступлению не имеет, как, впрочем, и второй герой сенсации. Резонный вопрос: как могли так грубо ошибиться российские журналисты? Вероятный ответ – никак. Многие эксперты говорят, что случайностей в современном медиапространстве почти не бывает. А вот зачем, пока неизвестно.

Александр Тищенко и пиаром, и нацбезопасностью занимается далеко не первый год. Говорит, сейчас для многих источников информация – это оружие. Так и хочется добавить – массового поражения. В умелых руках оно бьет точно в цель. Поэтому любая брешь в законодательстве моментально, словно пробоина на корабле, дает течь.

Александр Тищенко, эксперт по вопросам национальной безопасности: "Здесь надо вопрос ставить о том, что развитие информационной обстановки идет такими семимильными шагами, что закон, к сожалению, отстал от нас, от тех реалий, что мы сегодня видим и ощущаем. Потому что говорить о СМИ сегодня уже не актуально, сегодня нужно поднимать вопрос о средствах массовой коммуникации. Потому что, рассуждая о том, что традиционные СМИ уступают новым веяниям: интернет-ресурсам, социальным сетям и т.д. Здесь уже нужно говорить о том, что такое коммуникация".

В Беларуси работает более полутора тысяч печатных изданий, 9 информационных агентств, 174 радио- и 99 телепрограмм. Это и частные, и государственные, официально зарегистрированные средства массовой информации. Что же касается других ресурсов, ни точных, ни примерных цифр нет.

Тем не менее все сходятся во мнении: интернет-ресурсы по массовости подписчиков, читателей или зрителей дают фору многим традиционным СМИ. Потенциал аудитории огромен. При этом, по мнению некоторых экспертов, четкого определения, какие именно из них являются распространителями продукции средства массовой информации, нет.

Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси: "И поскольку меняется закон и общество, необходимо сделать какие-то поправки, потому что и гражданская журналистика, и транспорт, и новые формы медиа привнесли много нового, и это должно отражаться, чтобы не наносить ущерб в первую очередь обществу и его самым уязвимым слоям: детям, старикам".

К слову, о детях. Их интерес к социальным сетям огромен. Российский омбудсмен Анна Кузнецова наряду с другими разработчиками внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете регистрирования в соцсетях подростков до 14 лет. В прошлом году количество суицидов в нашей стране-соседке увеличилось на 60 процентов. В Беларуси тоже были жертвы деструктивной группы "Синий кит", правда, наших детей удалось спасти.

Уже прошло первое чтение, впереди второе. Хотя сама Кузнецова признается: на практике реализовать задуманное в ближайшее время не получится. Нет механизма. Что уж говорить о сотрудничестве на межгосударственном уровне?

Лилия Ананич, Министр информации Беларуси: "Если говорить о таком подходе, каково законодательство стран СНГ в сфере СМИ, то анализ показывает, что его даже в формате Беларуси и России и других стран ЕврАзЭС надо унифицировать. Мы уже не говорим о других странах СНГ, у которых есть свои национальные законодательства о СМИ".

Рассуждая о запретах, не стоит забывать и об обратной стороне медали. Тонкий вопрос о грани, где заканчивается свобода слова и начинается правонарушение. Не секрет, что многие статьи публикуются лишь для затравки разговора на форуме, а уже обсуждение темы там превращается теми же авторами в продукт программирования определенного мнения.

Алексей Беляев, блогер, политолог: "В законодательстве нужно более четко и жестко прописать ответственность электронных СМИ. Что касается других государств, в том числе и России, там блоги, имеющие определенное число подписчиков — более нескольких тысяч, переставали быть местом высказывания собственного мнения, а становились СМИ. И неважно — это популярная личность или тролли".

К вопросу авторизации эксперты относятся довольно осторожно. Ведь у каждого человека есть обязанности, но есть и права. Запреты лишь заставят темных личностей еще больше уйти в тень. И, похоже, что главными регуляторами поведения и в обществе, и в Сети остаются традиционные мораль, воспитание и семья. Эти ценности останутся золотыми для человека любого возраста и профессии.