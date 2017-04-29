Чернобыль. 31-я годовщина со дня крупнейшей техногенной катастрофы

30 Апреля 2017 21:02

Первую часть нашей программы посвятим скорбной дате недели. О ней мы неизменно говорим в конце апреля. 31-я годовщина со дня крупнейшей техногенной катастрофы. Чернобыль дорого стоил Беларуси. Вот лишь несколько цифр, но в них, безусловно, не передать весь масштаб и все оттенки большой трагедии, которая стала общей болью. Итак, ущерб стране оценивается примерно в 235 миллиардов долларов. Просто космическая сумма! При этом из родных мест вынуждены были уехать 140 тысяч человек. И вот утрату малой родины уж точно ничем не измерить. Равно как и ущерб человеческому здоровью.

Большие потери и в АПК. В целях радиационной безопасности пришлось исключить 264 тысячи гектаров земель из сельхозоборота. Ощутимо для небольшой Беларуси! Плюс к этому - после распада Союза республика осталась один на один с последствиями масштабной трагедии. Но руки не опустили, а шаг за шагом шли по пути восстановления пострадавших земель. Бросили на это все силы науки, медицины, экономики, общества! Только из бюджета на преодоление последствий аварии ушло более 25 миллиардов долларов! И это у страны, которая не избалована природными ресурсами.

Чернобыль, безусловно, общая боль для белорусов и украинцев. Поэтому символично, что этот день президенты двух государств провели вместе. Провели его как на украинской, так и на белорусской земле. Провели продуктивно и обстоятельно. Вопросы безопасности – не только радиационной, но и в целом – региональной, а также развитие общего экономического сотрудничества – вот ключевые темы переговоров Александра Лукашенко и Петра Порошенко на Полесье. Как это было – расскажет Наталья Бреус.

Годовщина чернобыльской катастрофы для белорусов - особая дата. Этот день стал роковым для страны и сразу нескольких поколений. Прошел 31 год, но все равно, глядя на эти кадры разрушенного четвертого энергоблока, кажется, что радиационные фобии теперь навечно у нас в крови.

От воспоминаний до сих пор комок в горле. Николай Долгополов, журналист и писатель, живет "с Чернобылем в душе". На ликвидацию аварии он был отправлен в мае 1986-го. Подробности каждого из 16 дней пребывания в опасной зоне – в памяти навсегда.

Чернобыль - общая боль для Беларуси и Украины. Страны пострадали больше всего. Рядом в этот скорбный день, в годовщину аварии, были и лидеры государств. Президентский чернобыльский путь начинается с символического момента перед стеной памяти героям-ликвидаторам. Тысячи прерванных и покалеченных радиацией судеб ликвидаторов из всего Союза.

Мы научились жить и работать на тех землях, которые раньше, казалось, и невозможно вернуть к жизни. Это дорого стоило Беларуси. Только для бюджета страны - 25 миллиардов долларов. На газификацию, чистую воду, новую медицину, селекцию... Этот опыт после Фукусимы у Беларуси перенимала Япония. Украина берется за создание биосферного заповедника вокруг Чернобыля. Сообща можно сделать еще больше.

Немалых трудов стоило, чтобы вместе на главной международной площадке - в ООН - доказать всему миру, что опасность остается, и с ней необходимо бороться всегда. Тема Чернобыля сегодня не подлежит забвению.

Новый саркофаг над аварийным блоком должен стать надежной защитой от радиации на ближайшие 100 лет. Закончат его возведение в этом году. Все нюансы проекта — вниманию лидеров. Существующему укрытию требовалась замена. Но строить 10 лет на месте было просто невозможно из-за облучения. Купол собрали и по специальным рельсам надвинули на старый саркофаг. Проект дорогой – полтора миллиарда евро, но на технологии защиты не экономили. Получается не просто бетонный колпак, а, скорее, двухслойный термос. Герметично запечатывает все, что осталось от аварийного блока и существующего укрытия. Вопросы безопасности - радиационной - на первом месте. Об этом говорили президенты на чернобыльской площадке.

Присутствие лидеров на площадке чернобыльской станции - информационный повод, который невозможно обойти стороной. Не так порой заметна для СМИ ежедневная - из года в год - работа по возрождению пострадавших земель. У нас создана система радиационного контроля, земли дезактивируют, возводят очистные сооружения. Внедрили инновации в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве. Строят дома, школы, дороги. Все для того, чтобы люди почувствовали, что можно жить, работать, заводить семьи. И сегодня здесь все реже вспоминают об особом статусе своих земель.

Сегодня уже больше говорят о развитии пострадавших районов Гомельщины и Могилевщины. Но, конечно, если бы не чернобыльская трагедия, то у всего белорусского Полесья было бы совсем другое лицо, совсем другая история. Больше похоже на историю Лясковичей. Когда-то просто деревня – сегодня уютный агрогородок. Атмосфера этого места располагает к доверительному общению.

Семья Дегтяревых переехала в агрогородок Мошканы из украинского города Изюм. Жить там становилось не сладко. Даже не гнались за социальными стандартами - просто поняли, что будет спокойнее и безопаснее. Так что, было несложно привыкать к новому месту жительства. Семья обустроилась в доме. Завели хозяйство. Муж нашел работу в стройбригаде. Наталья трудится оператором на свиноводческом комплексе.

Вообще, 160 тысяч беженцев из Украины приняли у нас. В сложное время не отказали, поступили по-соседски. Открыто и по-соседски готовы выстраивать и диалог на высшем уровне. Это первая личная встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко после пресловутого "нормандского формата". Минск и Киев не прерывали контакты – лидеры общались, но одно дело - телефонные переговоры, и совсем другое - диалог с глазу на глаз.

Особенность нынешних переговоров Александра Лукашенко и Петра Порошенко в том, что они проходят в один день на территориях двух государств - и в Украине, и в Беларуси. Страны сплотила чернобыльская беда, но еще с советских времен у нас общая экономическая история. Так что, на гомельской земле уже больше говорили даже не о том, что было, а о том, что нужно для продвижения взаимовыгодного сотрудничества.

Президенты договорились, что пришло время активнее работать над созданием совместных производств. Обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии. Сняли острые противоречия в цементной отрасли. Еще один приоритет - промышленная кооперация, наука и услуги.

26 апреля хоть и скорбная дата в истории двух народов, но переговорный марафон на высшем уровне в этот день пошел на пользу двустороннему сотрудничеству.

За встречами лидеров, а увидеться Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились летом в Киеве, не только большая политика и экономика, но и понятное желание сделать жизнь людей лучше по обе стороны границы. На это влияют совместные договоренности и проекты. Символично, что вопросы восстановления уровня общей экономики обсуждали на Полесье. Эти земли прошли сложный путь возрождения. Ежегодный чернобыльский путь для Александра Лукашенко - традиция. За ней - небезразличное отношение к этой многострадальной территории.