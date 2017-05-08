"Брестская крепость-герой" - один из самых посещаемых музеев Беларуси

7 Мая 2017 21:56

Сегодня, спустя 72 года после победного мая 45-го, неизвестными остаются имена сотен погибших солдат и офицеров. Каждый год историки, исследователи, волонтеры раскрывают новые факты самой кровопролитной войны в истории человечества. Ну, а мы, белорусы, безусловно, вспоминаем самый первый бой той войны. Его приняли военнослужащие Брестского гарнизона. Долгое время их подвиг оставался неизвестным. О нем не принято было говорить. Да и сама крепость звание героя получила лишь через 20 лет после Победы. О цитадели и ее защитниках — Елена Бормотова.

Не в хрестоматийные четыре часа, а в четыре пятнадцать раздались первые выстрелы и разорвались первые снаряды в Брестской крепости. Военнослужащие гарнизона первыми приняли на себя удары нацистской Германии. В то воскресное утро 22 июня в крепости находились около четырех тысяч советских солдат и офицеров. Точную цифру сегодня не назовет никто. Так как перед самым началом Великой Отечественной многие военнослужащие находились на учениях. Кто-то в отпусках, а кто-то был в увольнительных. Сегодня из нескольких тысяч защитников Брестской крепости известны имена лишь трети.

Лариса Бибик, замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Это были люди разных национальностей. Более 30 национальностей и народностей Советского Союза. И поэтому я не удивляюсь, что сегодня каждый представитель своей нации бывшего Советского Союза хочет искать своих в Брестской крепости, хочет увековечить их память. Это не только для того, чтобы сохранить память о погибших. Просто каждый из этих народов, каждая из этих республик - сегодня отдельных государств - хочет воспитывать достойное поколение будущее, которое бы гордилось чем-то".

Только в первые полчаса начала войны по территории Брестской крепости было выпущено 5 000 снарядов и мин. Каждые четыре минуты волна артиллерийского обстрела продвигалась на 90 метров. Вес сбрасываемых снарядов — более тонны. Подобные армия вермахта применяла лишь при штурме Севастополя.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Только по данным 45-й немецкой пехотной дивизии, за две недели боев в Брестской крепости они из своей артиллерии минометов и плюс приданных частей сбросили на 4 квадратных километра Брестской крепости 2,5 железнодорожных состава мин и снарядов".

Гитлеровские войска планировали взять крепость за несколько часов. Предварительное время окончания операции — в полдень. Они и подумать не могли, что оборона цитадели затянется на несколько недель. Все продовольственные склады и водопровод были разрушены или сгорели в первые часы нападения.

Не было ни еды, ни воды, ни медикаментов. Все подступы к Мухавцу — единственному источнику воды — были перекрыты войсками вермахта. От жажды люди сходили с ума.

Последний очаг организованной обороны Брестской крепости — восточный форт — небольшой участок земли, на который только 29 июня было сброшено 23 бомбы. Основной вес снарядов — 500 килограммов. Но был один снаряд весом 1800 килограммов, от взрыва которого в самом Бресте повылетали стекла.

Сам город в нескольких километрах от крепости, хотя мало кто знает, что цитадель в середине XIX века возводили на месте древнего города Берестья. Для того чтобы построить западный форпост империи, уничтожили город.

Одним из главных очагов сопротивления был храм. В годы войны это армейский клуб. Он находился на самом высоком месте в центре крепости. Стратегический объект, с высоты которого обозревается вся цитадель. Здание неоднократно переходило из рук в руки. Его захватывали солдаты вермахта, затем отвоевывали защитники Брестской крепости. В месте, где когда-то звучали молитвы, в июне 41-го шли ожесточенные бои и рвались снаряды. Храм был изрешечен пулями, осколками гранат и бомб. Спустя годы, в период переосмысления подвига брестских защитников, на хорах храма, где до войны размещалась будка киномеханика, обнаружили надпись "Нас было трое москвичей". Сакральное здание стало местом гибели десятков солдат. В ходе восстановительных работ в подвалах церкви были обнаружены останки защитников цитадели. Их перезахоронили тут же. А нижний предел храма освятили в честь святого мученика Иоанна Воина.

иерей Виталий Хоновец, настоятель Свято-Николаевского гарнизонного собора в Брестской крепости: "В августе 1941 года этот храм посетили Гитлер и Муссолини, которым было очень интересно посмотреть, что ж эта за крепость, на взятие которой отводилось всего лишь несколько часов, а реально этот штурм затянулся на многие недели".

И даже после оккупации крепости ее отдельные защитники продолжали сопротивление. В бессознательном состоянии они попадали в плен. В конце июля, на 32-й день войны, был взят в плен командир полка, организовавший оборону восточного форта, майор Гаврилов. Факт нахождения защитников Брестской крепости в немецких концлагерях и стал основной причиной неразглашения в советском государстве подвига этих солдат. Лишь спустя десятилетие писатель Смирнов по крупицам собирал данные, устанавливал имена и встречался с выжившими защитниками крепости. Чтобы узаконить их подвиг и восстановить историческую правду, писал письма всем руководителям Советского Союза.

Защитники Брестской крепости получили звания героев Советского Союза. Им вернули воинские звания и ордена. Спустя 20 лет после Победы героем стала и сама крепость. Мемориал открыли в 71-м. И тогда его посетили около полутысячи защитников со всех регионов Советского Союза. Среди них — белорусский писатель Александр Махнач.

Сегодня живых участников обороны лишь пятеро. Научная работа по восстановлению имен неизвестных защитников крепости продолжается. Не прекращают и поиски останков солдат цитадели. Мемориальный комплекс — это, по сути, одна большая братская могила. И сегодня под руинами казарм находятся останки солдат и офицеров, погибших в первые минуты войны.