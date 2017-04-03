2 Апреля 2017 21:27

В Москве состоялось 20-е заседание Координационного совета ОДКБ. Борьба с незаконной миграцией была в центре внимания на этой неделе в России. В Москве состоялось 20-е заседание Координационного совета ОДКБ. Государства, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, не должны повторить печальный опыт ЕС, где вопрос нелегальных мигрантов сегодня стоит особо остро. Поэтому надо играть на опережение. Чтобы урегулировать трудовую миграцию, в России работают около 80 центров временного размещения мигрантов. Там содержатся иностранные граждане, которые находятся в стране нелегально: работают по поддельным документам, скрываются от неуплаты алиментов. В 2016 году за нарушение трудового законодательства из России было выдворено 6 500 человек. В скором будущем подобные центры появятся и в Беларуси.