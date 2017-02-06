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Большой разговор с Президентом. Безопасность и суверенитет
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5 Февраля 2017 21:30

Большой разговор с Президентом. Безопасность и суверенитет

Как гарантия того, что все болезненные вопросы с Россией преодолимы, белорусская позиция в решении главной задачи нашего неспокойного времени - безопасности. Причем как своей, так и союзной. Ведь наша граница - это и граница Союзного государства. У нас общее небо, а белорусская армия и весь силовой блок оберегают мир, спокойствие и порядок не только для белорусов, но и для россиян. Свидетельство тому - регулярные учения с российскими коллегами. Ближайшие масштабные - "Запад-2017". Никаких отступлений, никакой политизации, никаких "счетов" и "платежек" союзнику.

И еще одна идея, которая прошла красной нитью, через весь Большой разговор с Президентом - независимость Беларуси. Суверенная политика и национальные интересы. Об этом через экономику наш технологический вклад в Евразийский союз, через безопасность - умиротворяющая позиция в украинском конфликте и европейском миграционном кризисе. Об этом же через нашу внешнюю политику. Вопрос о многовекторности и ответ "Дойче Велле" ("Немецкой волне"): главное, чтобы нас воспринимали как независимое государство, тогда и противоречия уйдут в историю.

  

Теги: Большой разговор с Президентом

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