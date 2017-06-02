Большой разговор о проблемах в белорусском спорте

4 Июня 2017 21:00

До зимней Олимпиады остается меньше 250 дней. Игры в южнокорейском Пхенчхане не за горами. Хотя, кажется, еще свежи воспоминания невероятной для нас Олимпиады в Сочи. Но, скажите, разве есть уверенность в том, что снова повторим такой результат. Запаса прочности, длинной скамейки претендентов на медали нам явно не хватает. И с этим что-то нужно делать.

Разговор о проблемах в белорусском спорте назрел давно. Большой разбор полетов - на олимпийском собрании. Атлеты, тренеры, руководители федераций, спортивные функционеры - всего около 200 человек. В таком составе не общались почти 5 лет. В в НОКе долго откладывали - требовалось время, чтобы рассмотреть на всех уровнях итоги прошедшего олимпийского цикла. Сделано немало: сохранена система господдержки спорта, были локальные успехи, да и Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии, привлекая крупнейшие соревнования: через 2 года - Европейские игры, через 4 - чемпионат мира по хоккею.

Если успехи атлетов на зимних Играх в Сочи отметили все, то вот впечатления от Рио неоднозначные. Порадовали борьба и тяжелая атлетика. Золотая медаль Гончарова стала яркой вспышкой. Но вот в целом. Завоевали 9 медалей. С летних Олимпиад привозили куда больше. Но, конечно, и сборная в 2016 оказалась самой малочисленной за всю суверенную историю - 124 атлета. Не сглаживая углы, Александр Лукашенко высказался резко и критично о результатах выступления белорусской команды.

Чтобы результаты радовали белорусских болельщиков, в спорте предстоит решить целый комплекс проблем. Президент назвал 10 ключевых целей, которые стоят и перед спортсменами, и перед функционерами. Первоочередная - выбрать самые перспективные и медалеемкие виды спорта. Основную поддержку направить на их развитие. Вместе с тем предстоит улучшить ситуацию в детско-юношеском и студенческом спорте. Отсюда вытекает и проблема с тренерскими кадрами. Нужна слаженная система непрерывной подготовки и повышения квалификации. Да, есть специализированный вуз, школа тренеров, а высококлассных специалистов хорошо, если удастся пересчитать по пальцам. Кроме того, предстоит оптимизировать и работу республиканских центров олимпийской подготовки, при этом контроль над тренировочным процессом должен оставаться у главного спортивного штаба - Министерства спорта.

Идем дальше. Вопросы спортивной медицины и науки. В современных реалиях без качественного научного сопровождения невозможно достигать серьезных результатов. Кстати, отсюда вытекают и вопросы допинга. Да, эта тема уже набила оскомину, но в решении проблемы Президент видит такие пути: профилактика, грамотное противостояние безосновательному давлению и дисциплина. Следующий пункт - роль регионов в подготовке атлетов. В каждом райисполкоме должен быть как минимум один специалист, который занимался бы развитием спорта. Важна и загрузка инфраструктуры. Да, посещать спортобъекты белорусы стали чаще, но изначально рассчитывали на большее. Ну и напоследок - активнее быть нужно и спортивным федерациям. В последнее время их заметно укрепили сильными кадрами, большинство возглавили специалисты от спорта. Так что дело за инициативностью.