Большой переговорный марафон на высшем уровне завершился на неделе в Туркменистане

2 Апреля 2017 21:00

Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов подтвердили желание продвигать сотрудничество между странами. Тем более что государства теперь объединяет масштабный совместный проект. Построен и открыт горно-обогатительный комбинат в Гарлыке - первый в Туркменистане и крупнейший в Азии.

Лучшей рекламы белорусским инженерам и строителям не придумаешь. Это высший пилотаж - вот так с нуля построить гигантское предприятие. Такие задачи раньше решали всем Советским Союзом, а здесь своими силами и своими людьми. Мощный сигнал миру - масштабные задачи нам по плечу. Технологии, опыт, кадры - все, что сохранили и приумножили за годы независимости, пригодилось. И теперь работает не только на имидж, но и на экономику. Из Туркменистана репортаж Натальи Бреус.

Мы сейчас недалеко от легендарной пустыни Каракумы. До Узбекистана чуть больше 30 километров. Еще меньше нужно проехать - и там уже Афганистан. Сейчас здесь терпимо, хоть и пустыня. А вот с мая жарит не то слово - до плюс 50 по Цельсию. Представьте, в каких условиях приходилось работать белорусским специалистам в Туркменистане. Хотя даже не это было главной трудностью при строительстве крупнейшего калийного комбината в Центральной Азии. Но обо всем по порядку.

Почти 40 лет Марстал Бектасов работает собкором газеты "Нейтральный Туркменистан". Это наподобие нашей "СБ. Беларусь сегодня". Именно он рассказывает читателям о событиях, которые происходят здесь, в восточной области страны.

Пока шло строительство, журналист сделал не один материал о том, что это будет за современное предприятие, какие бонусы даст региону и стране. Говорит, что специалисты всегда подчеркивали - на них груз ответственности за важный межгосударственный проект.

Церемония открытия комбината не просто информационный повод - событие. По сути, с нуля возвели индустриальный центр. Здесь почти три тысячи гостей, дипломатический корпус страны и, конечно, президенты. Лидеров стран встречают с азиатским колоритом - душевно, с размахом и с пресловутой восточной гостеприимностью. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов прибыли, чтобы дать официальный старт работе горно-обогатительного комбината.

Когда президенты договаривались о строительстве комбината, никто и не думал, насколько сложным окажется этот проект. Александр Лукашенко скажет, если бы знали, то еще бы тысячу раз подумали, стоит ли брать на себя такие обязательства. Это было настоящее сражение. Экстремальные условия пустыни, инфраструктуры ноль. Почвы оказались капризными. Подземная река не позволяла строить шахту, пришлось замораживать породу. Пригодился опыт наших калийщиков и технологии. "Можем все!" - резюме Главы белорусского государства и важный месседж для иностранных дипломатов.

С вводом рудника и перерабатывающей фабрики для Туркменистана начинается новая страница в развитии химической промышленности. За 10 лет в нее вложили больше 4 миллиардов долларов. Нефть и особенно газ - это хорошо. За счет углеводородного экспорта живет страна, растет ВВП. Деньги стараются вкладывать в технологичные промышленные производства. И хотят выжать максимум из недр.

Конечно, с одной стороны, появился конкурент солигорскому производителю. Но если начистоту, этот комбинат рано или поздно все равно построили бы. На то была политическая воля. Совместное продвижение продаж удобрений, кстати, еще может стать темой для обсуждения между государствами. Предложений на калийном рынке хватает. Но и спрос есть. В том же Туркменистане. Учитывая реформы в сельском хозяйстве и АПК, это будет, кстати, для повышения конкурентоспособности продукции.

Весь проект по строительству Гарлыкского горно-обогатительного оценили в миллиард долларов. 700 миллионов уже перечислено. Поучаствовать могли многие наши инжиниринговые и проектные кампании. Строительство вели полтора десятка подрядных организаций. Почти половина работающих на площадке - белорусы.

В течение трех лет комбинат должен выйти на проектную мощность - будут выпускать почти полтора миллиона тонн удобрений ежегодно. В этот день отправили первые партии туркменским аграриям и еще одна поставка в Афганистан.

Лучшей рекламы белорусским специалистам и технологиям не придумаешь. Это и сигнал миру - такие масштабные задачи нам по плечу.

Этот год насыщенный для Туркменистана. Начался с президентских выборов - туркмены поддержали Бердымухамедова в третий раз. А уже осенью в Ашхабаде пройдут V Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещении. Готовятся серьезно. Отстроен олимпийский городок - стадионы, гостиницы, новый аэропорт. Благородный ахалтекинец - национальная гордость - символ спортивного события. По инициативе туркменского лидера соревнования по конному спорту даже включили в программу Игр.

Обязательная программа для официальных переговоров президентов - ревизия двусторонних отношений. До рекордного 2013 Беларусь и Туркменистан не дотянули, но за счет услуг цифра общей торговли приблизилась к 300 миллионам долларов. Можно больше. Беларусь готова делиться опытом в самых разных отраслях и продвигать сотрудничество.

Туркменистан считается одним из важнейших партнеров Беларуси в Центральной Азии. Президент призывает коллегу увидеть в нашей стране не просто надежного партнера, но и площадку для продвижения на европейские рынки. Для этого готовы обеспечить логистическими центрами. Перспективно сотрудничество в высокотехнологичных сферах, будь то создание беспилотников или использование возможностей белорусских айтишников. И, конечно, поставки машинпрома - от лифтов, вагонов и сельхозтехники до создания специального штадлеровского дизель-поезда.

На экспорт и экономику работают посольства стран. "Туркменский дом" на белорусской земле появился почти год назад. А в эти дни открылось наше обновленное посольство в Ашхабаде. На языке дипломатии это много значит, как минимум то, что между странами все всерьез и надолго. Комплекс получился вполне себе духе беломраморной столицы. А вот внутри можно почувствовать Беларусь - и в атмосфере, и в интерьерах. Начинка отечественная - от мебели и плитки до ковров. На новоселье принято приходить не с пустыми руками. В дар от Гурбангулы Бердымухамедова - знаменитый туркменский ковер, сотканный местными мастерами.

Итогом двусторонних переговоров стал пакет подписанных документов. Кроме совместного заявления, в котором лидеры заявили о желании развивать отношения по всем сферам, это еще и приличное количество соглашений в сфере образования. Вузы будут сотрудничать. Именно в Беларусь туркмены едут не столько за корочками, сколько за приличной подготовкой. Востребованы и гуманитарии, и технари.

Переговорный марафон в Туркменистане получился насыщенным. Было заметно, что диалог между Минском и Ашхабадом конструктивный и взаимовыгодный.