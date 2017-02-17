Большинство белорусов понимают свой гражданский долг платить налоги

19 Февраля 2017 21:17

100-долларовая купюра - самая известная и ходовая в мире. На ней изображен отец-основатель Соединенных Штатов Америки - Бенджамин Франклин. Именно ему принадлежат слова: "Неизбежны только смерть и налоги". Жестко, но по делу: во многом благодаря такому фискальному подходу, Соединенные Штаты и превратились в первую экономику планеты. Хочешь жить в развитой стране - делись с государством. Тем же принципом руководствуются и другие развитые страны, с которых нас призывают брать пример. И мы потихоньку учимся, потому что понимаем: хочешь жить в сильной, уютной, современной стране - надо делиться с государством. То, что люди шли на прием к высшим должностным лицам с разъяснением своей трудной жизненной ситуации - это как раз свидетельство того, что они понимают свой гражданский долг платить налоги. Но не могут - бывает. И то, что власть принимает их аргументы о невозможности по тем или иным причинам заплатить, это то движение навстречу, которое говорит об институциональной зрелости нашего социального государства.

В развитых европейских странах есть три сакральных понятия: Бог, семья и налоги. И если к первым двум понятиям в последнее время подходят, мягко говоря, дискуссионно, то налоги остаются незыблемым столпом западного общества. Платить обязаны все, не взирая на регалии и заслуги. Вот, например, лучший футболист мира Лионель Месси. В прошлом году его судили за уклонения от уплаты 4 миллионов евро.

Бесконечное число раз приходилось слышать "Беларусь - в Европу". Не станем придираться к географическому кретинизму авторов лозунга. Просто возьмем за основу. По-европейски жить - это и по-европейски платить налоги. Добросовестно и строго. Чтобы были деньги на содержание домов престарелых, на экологию, восстановление исторических памятников. Чтобы появлялись новые детские сады, поликлиники, школы, дороги. Согласитесь, удобно же "маршировать" по благоустроенным и освещенным улицам Минска? А откуда бы взялась тротуарная плитка и свет для марширующих, если бы за них не заплатили рабочие, программисты или строители новостроек. Да, тех самых новостроек для молодых семей, получивших льготный кредит, пособие при рождении ребенка и еще три года выплат. Откуда это все возьмется, если не из налогов?

Или откуда возьмется военная пенсия для некоторых организаторов маршей по улицам столицы?

Государство многого не требует. Просто выйти из тени. Всего 20 базовых в год. И не с безработных, как это пытаются сейчас представить "независимые" СМИ, а с очень трудоспособных, активных людей. Они тоже делают свое дело. И наверняка делают хорошо. Кто-то ремонтирует квартиры. Кто-то чинит автомобили в гараже. Кто-то работает на стройке за границей. На здоровье!

Просто нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Если не платишь ты, то кто-то платит за тебя. Разве это справедливо по отношению к большинству добросовестных сограждан? Так против чего маршировали в Минске по зову вышедших в тираж политиков? Против справедливости?

И как раз в те минуты, когда в столице митинговали, тот, кто действительно хотел найти справедливость, шел на прием к должностным лицам. Лицом к лицу большинство вопросов удавалось решить на месте. Есть проблема - есть решение.