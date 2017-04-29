Благодаря разработкам ученых сегодня на пострадавших территориях продолжается жизнь

30 Апреля 2017 21:05

Тридцать один год назад в обиходе белорусов появилось новое слово - чернобыльцы. Так стали называть жителей регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Сотни отселенных деревень, миллиарды долларов на реабилитацию - о том, какой была плата для Беларуси за роковой взрыв на реакторе, мы уже говорили сегодня в программе. Но есть и обратная сторона медали.

Ведь сегодня у белорусов и самый богатый, а главное действенный опыт в борьбе с последствиями радиации. Знак чернобыльской беды стал знаком настоящей борьбы - за свою землю и право на ней трудиться. Разработки ученых, практический опыт аграриев и полесское умение идти вперед наперекор обстоятельствам - кардинально изменили жизнь когда-то загрязненных территорий.

Как раз об этой жизни и расскажет наш гомельский собкор Ольга Холодович. Она побывала в тех местах, которые многие уже считали потерянными.

Эта инновация - против радиации, говорят ученые. Брикеты со специальной добавкой, которая снижает уровень цезия в организме животного, в рационе каждой местной буренки. Результат - всегда чистая продукция и крепкий иммунитет.

Александр Царенок, заведующий лабораторией проблем животноводства на загрязненной территории РНИУП "Институт радиологии" НАН Беларуси: "Там кальций находится в биологически доступной форме. Т.е. он легко усваивается в организме животного, и это в свою очередь дает гарантию получения молока, которое отвечает действующим нормативным требованиям. Продукция отвечает самым жестким радиологическим стандартам".

После трагедии в Чернобыле из сельхозоборота исключили 265 тысяч гектаров земли. Более 30 тысяч сегодня уже вернули в работу. Большая их часть - в Гомельской области. Эти территории используют максимально эффективно. В хозяйствах в помощь аграриям - специальные карты земледелия. Вся полученная продукция проходит тройной контроль. Молоко здесь получают не просто чистое, а экстра-класса.

Александр Зайцев, директор РНИУП " Институт радиологии" НАН Беларуси: "Получение цезия из почвы сократилось до 20 раз. Половина это снижения приходится на проведение защитных мероприятий в АПК, вторая половина - на природные факторы. Все это направлено на повышение качества жизни населения, проживающего на пострадавшей территории".

Именно на этой территории - и самый большой в стране полигон для исследований - Полесский радиационно-экологический заповедник. 700 сотрудников, научно-экспериментальная база, лаборатории и своя пожарная станция. Вся территория делится на 2 зоны: абсолютно заповедную с повышенным уровнем загрязнения и экспериментально-хозяйственную. И не исключено, что эта научная площадка приобретет статус международной. Опыт по преодолению последствий аварии, который есть у Беларуси, уникален. Здесь планируют создать большой исследовательский центр, в котором смогут работать специалисты из разных стран. Уже есть интерес ученых из России, Украины и Японии.

Даже если уроки закончились - это не повод идти домой. Кто-то готовится к олимпиаде, кто-то к конкурсу риторики. Среди учеников Брагинской гимназии - победители районных и областных олимпиад, лауреаты премий по поддержке талантливой молодежи. Выпускники успешно покоряют вузы, но при этом готовы вернуться в Брагин.

Милана Козел, учащаяся гимназии г.п. Брагин: "Я знаю, насколько прекрасна наша Беларусь, но все-таки хочется в Брагин вернуться, родное место, мне здесь нравится. Чтобы существовала белорусская культура - нужны носители, люди, и поэтому я буду заботиться об их здоровье, я стану медиком".

Эта передвижная амбулатория работает в районе уже несколько месяцев. График приема - 30 человек в день. Все выезды согласованы заранее. О визите медиков людей предупреждают работники местных ФАПов и сельсовет.

Пока малыши из местного сада проходят УЗИ, взрослым делают кардиограмму и общий анализ крови. Еще один обязательный пункт медобследования - радиационный контроль.

Это - аппарат СИЧ - спектрометр излучения человека. Всего 3 минуты и я узнаю, сколько радиации за год накопилось в моем организме. Мой результат - 3,6 беккерелей на килограмм. При норме в 400 беккерелей на килограмм для взрослого человека - мои показатели намного ниже.

Сегодня на пострадавших территориях продолжается жизнь. Модернизируются предприятия, развивается бизнес, строятся школы и сады. Развивается сельское хозяйство. На территории заповедника выращивают фрукты и собирают мед. Разводят лошадей. Начинали с нескольких тяжеловозов, сегодня в табуне уже более 300 племенных. А чтобы сделать уникальные кадры редких видов, обитателей Беларуси, журналисты и ученые приезжают именно сюда, на юг Беларуси, в Полесский заповедник.