Библиотека. Новое прочтение

12 Февраля 2017 21:45

Поддержим наш разговор актуальным репортажем. Читательский билет, книжный каталог и непередаваемая атмосфера. Еще пару десятилетий назад эти библиотечные атрибуты знал каждый. Тогда рефераты писались в читальном зале, а не скачивались с торрента, а понравившиеся книги доставались с полок, а не со страниц электронных библиотек. Приятную тяжесть книги бумажной заменила не менее приятная легкость книг электронных, и многие заговорили: век библиотек близится к концу.

С одной стороны - это подтверждают цифры: с 2010 года в Беларуси количество публичных библиотек сократилась более чем на две тысячи. С другой - у оставшихся учреждений нет проблем с посетителями. Настоящее и будущее библиотек в "Главном эфире" изучала Ольга Холодович.

Владимир Кашевар здесь частый гость. Обычно выбирает в библиотеке исторические книги или детективы. В последнее время заходит еще и поинтересоваться - не закрыли ли.

Этот вопрос волнует и других жителей деревни Дуброва. Переживают, что останутся не только без пищи духовной. Без внимания.

Заведующая сельским клубом-библиотекой Ирина Демиденко односельчан успокаивает: без книг Дуброва не останется. Впрочем, она сама без работы тоже.

Только в этой деревне количество читателей за последние годы сократилось в 10 раз. Местных жителей с каждым годом также становится меньше. Да и условия клуба-библиотеки современными точно не назовешь.

Печное отопление, скромный библиотечный фонд и всего 13 читателей в месяц. И с книгой время скоротать здесь достаточно сложно - холодно, даже в верхней одежде. Зато книги можно найти раритетные. Вот эта энциклопедия молодой семьи, например, издана еще в прошлом веке.

Таких библиотек по стране сотни. В небольших населенных пунктах их объединяют со школьными, где-то вовсе упраздняют.

Здесь о каждом издании можно рассказывать часами. Это тот случай, когда в музее всегда есть посетители. А еще именно здесь проходят самые разные квесты, участники которых могут попробовать свои силы даже в книгопечатании.

Мастер-классы, театральные постановки, встречи, акции, вечеринки. Гомельская областная библиотека уже давно вышла за рамки формата "абонемент - читальный зал - книги". Сейчас это социокультурный центр, в котором есть место и традициям, и новаторству. Сегодня в библиотеку люди приходят общаться.

Пришел за книгой - встретил судьбу. Здесь ведут летопись счастливых пар, которые познакомились в библиотеке. Таких семей уже с десяток. В этом альбоме их истории.

Специалисты по автоматизированным библиотечным системам, библиографы и, конечно, библиотекари. Университет культуры и искусств, факультет информационно-документных коммуникаций - единственное место в стране, где готовят библиотекарей. Четверокурсница Анастасия Рыжко выбрала свою профессию осознанно. И девушка не сомневается - библиотеке быть!

С начала двухтысячных на факультете произошел перелом в сторону информатизации библиотек. Современный библиотекарь должен быть в курсе последних IT-технологий, разбираться в литературе, а для кого-то - стать психологом.

Это третье место в Гомельской областной библиотеке уже давно завоевали. О "кадровом голоде" здесь речь не идет, несмотря на скромную зарплату. Наоборот - могут похвастать династиями.

Самые активные интернет-пользователи - подростки, оказывается, еще и самые активные читатели. Это не мечта библиотекарей и родителей, это - реальность. К ним просто нужен особый подход.

Тем не менее, специалисты отмечают: количество библиотек в Беларуси сокращается. За последние годы их стало меньше примерно на две тысячи. Вполне возможно, что в будущем электронная книга победит бумажную, а сама библиотека станет ненужной как учреждение. Хотя и профессионалы, и любители уверены: это невозможно.

Марина Рафеева, директор Гомельской областной библиотеки:

"Бумажные носители - это проверенные источники, которые проходят цензуру определенную, а в Интернет сегодня можно выложить и выкладывают чаще всего все, что угодно".

Не изба-читальня, не книгохранилище, а целый комплекс информационных услуг. Соединяя виртуальность и реальность, современные библиотеки сегодня обеспечивают доступ к миру информации, опыта и идей. Кстати, среди стран СНГ белорусы по-прежнему считаются одной из самых читающих наций.