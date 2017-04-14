16 Апреля 2017 21:21

На неделе безопасность и развитие региональных экономических связей стали главными темами белорусско-китайских переговоров. В столицу Беларуси прибыло несколько делегаций из Поднебесной. И это явный знак того, что лидеры двух стран встретятся уже в ближайшее время.

Углубить взаимодействие страны намерены в правоохранительной сфере. Об этом договорились на встрече Александра Лукашенко с министром общественной безопасности КНР Го Шэнкунем. В частности, в преддверии Вторых Европейских игр нашей стране интересен и может быть полезен опыт подготовки и обеспечения безопасности в проведении масштабных спортивных соревнований. Именно Китай в 2008 году принимал Олимпийские игры. Отметили также необходимость объединять усилия в борьбе с мировыми вызовами и угрозами, такими как экстремизм, сепаратизм и терроризм. Актуальны и вопросы борьбы с киберпреступностью.

Минск и Пекин намерены также активизировать взаимодействие в борьбе с экономическими преступлениями. Эту тему затронули с генеральным прокурором Китая. Страны будут и дальше делиться накопленным опытом. В целях развития общей экономики и увеличения товарооборота - а в прошлом году он превысил два с половиной миллиарда долларов - делают ставку на межрегиональные контакты.

О конкретных проектах между областями Беларуси и Китая шла речь на встрече Президента с секретарем Комитета Компартии КНР провинции Хунань Ду Цзяхао. Есть возможность увеличить поставки продуктов. Беларусь и Китай также делают упор на промышленную кооперацию. Сообща взялись за производство кранового оборудования и специальной техники в Могилеве и индустриальном парке "Великий камень".