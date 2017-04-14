Белорусы встретили Пасху

16 Апреля 2017 21:03

Сегодня словами "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" друг друга приветствуют более 9 миллионов наших соотечественников - именно столько христиан проживает сегодня в Беларуси.

Редкая и красивая особенность - в этом году сошлись даты юлианского и григорианского церковных календарей, и Воскресение Христово в один день отмечают и католики, и протестанты, и православные. У верующих западного и восточного христианства одни традиции и схожие особенности богослужений. Накануне праздничные пасхальные литургии в главных христианских храмах страны: Свято-Духовом кафедральном соборе и архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии - отслужили предстоятели двух ведущих христианских конфессий - митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

В пасхальную ночь из Минска по всей Беларуси, из церкви в церковь, из костела в костел стал расходиться и Благодатный огонь, прибывший в Великую субботу из Иерусалима. Сегодня же днем во всех храмах проходят торжественные богослужения. Верующие продолжают освящать яства: крашеные яйца, куличи, сырные и творожные пасхи. Завершился пост - люди встречаются семьями, поздравляют друг друга и отмечают праздник.

К слову, пасхальные празднества не ограничиваются одним днем, они продлятся неделю. Завтра Светлая седмица, отмеченная особо торжественными богослужениями и все семь дней открытыми Царскими вратами, открывающими алтарь. Такое бывает исключительно на великие праздники. Царские врата символизируют вход в Царствие Божие. По Евангелию, после воскресения Господь пробыл на земле еще 40 дней. Поэтому и у католиков, и у православных время пасхального ликования длится до праздника Вознесения.