Белорусы пришли выразить свою скорбь к стенам российского посольства

25 Декабря 2016 21:07

Они везли в Сирию медикаменты, чтобы лечить тела, они везли музыку, чтобы врачевать души жителей страны, разорванной войной в кровавые лоскутья. Они ехали, чтобы узнавать правду и рассказывать о ней граду и миру. Все те, кто был на борту, все без исключения, были готовы исполнить свой долг на своем небоевом посту. И все они как один - герои. В память о них, о наших братьях-россиянах, к посольству России белорусы несли цветы. Которые, ложась на снег, показывали хрупкость жизни. Но также ее красоту. Им, людям с большой буквы, простые люди несли свечи. И огонь говорил про обжигающую боль утраты. Но также про немеркнущий свет любви и надежды. И отблески этого огня отражались в слезах на щеках. Сегодня там, у посольства, светлых слез по погибшим над Черным морем никто из белорусов не скрывал (видео).