Белорусы и мир встретили Новый год

1 Января 2017 21:01

Японцы в полночь 31 декабря начинают громко смеяться. Они верят в то, что смех принесет им удачу, а свои пожелания запускают в небо. В США бумажки с новогодними чаяниями, наоборот, летят к земле - с крыш небоскребов. Листочки с желаниями там принято превращать в конфетти. Французы ищут в пироге маленький боб, а любой новогодний тост, поднятый за грузинским столом, говорят, сбывается автоматически. Разные страны, разные традиции, а мечты похожи. В шредер же пусть отправляются листочки бумаги со всем накопившимся за прошедший год негативом.

По традиции с новогодним обращением выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Анализ того, что было сделано в 2016-м и задачи на новый год. Это было честно, откровенно и прямо.

Не только на Земле в эту ночь, провожая старый год и встречая новый, строили планы, загадывали желания и произносили поздравления. Пожелания из космоса. На Международной космической станции сейчас находится и наш соотечественник Олег Новицкий. Астронавты - рекордсмены по количеству встреч 2017-го. На орбите Новый год наступил аж 16 раз! Столько витков станция совершает в сутки вокруг планеты. К слову, поздравляя белорусов, Олег Новицкий в первую очередь пожелал огромного земного счастья.