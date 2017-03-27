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Белорусский Майдан: не было и не будет
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26 Марта 2017 21:31

Белорусский Майдан: не было и не будет

Несмотря на неоднократные предупреждения властей действовать в рамках законодательства, в Минске прошла несанкционированная акция. Причем заявители сами отозвали свои заявки, то есть по сути умыли руки и не могли гарантировать безопасность участникам митинга. Эту роль пришлось взять на себя белорусским правоохранителям.

Особенно в свете того, что накануне акция в Интернете преподносилась организаторами чуть ли не как "белорусский Майдан". Собраться на неразрешенную акцию призывали в нарушение закона. Никакой план не озвучивался - в итоге все вылилось в беспорядочное хождение небольших групп вдоль проспекта Независимости, выход на проезжую часть - на время пришлось даже перекрыть движение в центре Минска. 

Сегодня же акцию попытались перезапустить в регионах. Но там на старые лозунги и призывы никто не "клюнул".
  

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