Белорусские кардиохирурги провели сенсационную операцию

19 Марта 2017 21:07

А теперь о новейших технологиях, но уже в медицине. Печать на 3Д-принтере, о которой все чаще говорят в последнее время, добралась до операционной палаты. Распечатать, оказывается, можно даже сердце человека.

Что и сделали белорусские кардиохирурги. Более того, провели с помощью 3Д-модели этого органа сложнейшую, даже можно сказать, сенсационную операцию. Новая технология уже успешно применена на двух пациентах. Теперь в их медкартах такой смертельный диагноз, как гипертрофическая кардиомиопатия, просто-напросто отсутствует.

Распечатанное сердце помогло медикам сначала спланировать вмешательство - первоначально прооперировали модель, именно на ней точно определили объем участка сердечной мышцы, который нужно удалить, а затем - сердце пациента. После чего хирурги сравнили результаты.

3Д-модель сердца, распечатанная на принтере, — это точный прототип сердца человека: размер, тонкости строения и вес полностью соответствуют органу пациента. Чтобы добиться полнейшего сходства, больному сделали компьютерную томограмму. После с цифровыми данными уже работали специалисты по трехмерной печати.

К слову, цена такой резиновой модели — примерно 500 долларов США. Белорусским медикам ее создание не стоило ни копейки — это совместный проект представительства одного из мировых лидеров 3Д-печати в нашей стране и хирургов РНПЦ "Кардиология".