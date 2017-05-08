Белорусская продукция впервые отправилась в Поднебесную по железной дороге

7 Мая 2017 21:10

Путь — это почти 10 тысяч километров. Сейчас состав направляется в город Ченду через Россию и Казахстан. В пути будет 12 суток. Для сравнения, морской путь занимает до двух месяцев. Продукция компании "Кроноспан" стала первой экспортной, которая доставляется в КНР таким способом. 41 контейнер загружен ДСП и ламинатом белорусского производства. Общая длина состава около километра. При этом он развивает скорость на отдельных участках полторы тысячи километров в сутки. А это один из лучших показателей в странах СНГ и Балтии. Скорость доставки — главное преимущество такого способа. Эксперты считают, что такой маршрут подтянет за собой не только перевозку в Китай, но и во все среднеазиатские республики, которые лежат на пути. Уже в ближайшее время тот же путь проделают и белорусские продукты питания.