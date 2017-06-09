Белорус Валентин Байко пробился в финал международного конкурса EY "Предприниматель года" в Монте-Карло

11 Июня 2017 21:23

Высоко ценятся и получают признание во всем мире не только наши разработки, но и те, благодаря кому в целом повышается уровень жизни, экономики и благосостояния людей. Белорусский представитель пробился в финал международного конкурса "Предприниматель года". Это престижная международная награда для бизнесменов. Конкурс проводится в более чем 60-ти странах мира и призван оценить заслуги предпринимателей.

В этом году в Монте-Карло поднят белорусский флаг. В финале представлен и наш бизнесмен - Валентин Байко. C финалистом удалось пообщаться и нашей съемочной группе. На прямую связь со студией из Монте-Карло выходит наш корреспондент Сергей Воляк.

Монте-Карло - уникальное место на планете, символ абсолютного финансового успеха. И где как не здесь проводить международный финал конкурса "Предприниматель года"? Это глобальное мероприятие проводит компания EY Ernst & Young, входящая в "Большую четверку" крупнейших в мире аудиторов и консалтинговых компаний. Белорусский офис уже второй раз проводит национальный отбор. Победитель этого отбора и попадает в финал в Монте-Карло. В последнем как раз и одержал победу Валентин Байко.

Критерии конкурса – далеко не финансовая отчетность, а история успеха. Взлеты и падения. Личность самого предпринимателя. У нашего Валентина Байко более чем вдохновляющая история. Человек, который сделал себя сам. Начинал учителем, в итоге создал гиганта – компанию Conte. Сейчас серьезно занялся выращиванием продуктов здорового питания. К сожалению, главный не у Беларуси.

Огорчен ли итогами? Спросили мы у самого Валентина Байко сразу после церемонии.

Со своей стороны отмечу, что участие белорусских бизнесменов в конкурсе такого уровня - действительно гордость за страну и, конечно, мощнейшая презентация Беларуси. Впереди новый национальный отбор "Предпринимателя года" в 2018-м, и самый достойный отправится сюда, на международный финал в Монте-Карло.